«Putin vol matar la nostra llibertat»; el testimoni d'una ucraïnesa que viu la guerra a la distància

"Necessitem una victòria sobre Putin més enllà de la pau. Aquest càncer s'ha de cremar i penjar-lo a la Haia. Paguem amb la nostra la vida la llibertat del nostre país i del món sencer dels petrodòlars lligats a la corrupció de les autoritats de tots els països. No defallirem!".

Canal de Telegram d'Ucraïna Find your people Foto: Arxiu "Fem una crida a les mares, dones i familiars dels soldats enviats a la guerra a Ucraïna! Si es posen en contacte amb tu, demana'ls que es rendeixin. Qualsevol que faci això podrà tornar a casa després del cessament de les hostilitats. Se'ls retornaran totes les seves pertinences personals. Però el més important és que salvaran les seves vides i el seu honor en negant-se a matar civils a Ucraïna. I aviat us tornaran il·lesos!"

La N.G., que vol mantenir la seva informació personal en l'anonimat per seguretat, comença així el seu relat sobre laque fa una setmana que causa morts i desplaçats al seu país. Amb un fil de veu i fent petits glops d'un cafè calent a primera hora del matí, explica que va arribar aper casar-se amb el seu marit. "Malgrat estar aquí tinc tot el cor amb el meu país".La principal preocupació d'ella i el seu marit és la seva mare.una localitat de 741.717 habitants (2018), situada a la riba delal centre del país. "Nosaltres volem que ella vingui, podem conduir fins a la frontera amb Romania i portar-la però ens ha dit que, la seva casa, els gossos i els seus gats", expressa en un mar de llàgrimes de desesperació i impotència.En el moment d'aquesta publicació encara no han arribat els militars russos en aquesta zona tot i que ja. [La matinada de divendres s'ha atacat lade Zaporizhzhia]"No estem preparats per la guerra", diu seguint el fil de notes que s'ha fet per no deixar res per explicar. El dia a dia dels seus amics i familiars es limita ade casa cada vegada que sonen lesi entre un avís i un altre construeixen defenses i trinxeres als carrers per evitar l'entrada dels tancs. També preparen ampolles amb fuel, ""."Tinc una amiga a Kíiv que téd'ençà que va néixer i la seva mare té 80 anys. Elles no poden anar cada vegada que senten la sirena als". A més a més, lamenta que Putin estigui fent serviranomenades clúster, que quan exploten ho fan com una traca deixen anar moltes petites bombes i "no et pots escapar", tot i estar prohibides internacionalment.​"L'enemic [Putin] vol destruir les ciutats, tal com va fer ambl'any 1994". N.G. recorda que fa pocs dies hi va haver una explosió a Khàrkiv a tocar d'edificis civils amb morts i gent mutilada. "", assumeix amb els ulls vidriosos. I segueix, "destrueix les infraestructures que necessitem per viure i ha ocupaton hi ha laTothom recorda l'any 1986". A la destrucció del país, l'ara veïna de la capital vallesana afegeix que també vol destruir el seu símbol religiós per excel·lència, la, considerada Patrimoni Mundial per la UNESCO. "Aquesta catedral existia abans que Moscou", diu ressentida.Amb tot, però té sentiments d'i suport total amb el seu poble, els compatriotes, tal com ella els anomena. "", intenta acabar la frase amb el dolor de viure-ho des de la distància i segurament pensant amb aquells homes coneguts que s'han sumat al front per defensar el país. Agafa aire i llegeix un missatge que ha escrit ella i ha fet córrer per grups de Whatsapp:. Així és com elno explica la guerra a la ciutadania russa. Els mitjans i la propaganda del règim estan tan manipulats que els ha prohibit algunes paraules per descriure la situació al país veí. "I la gent corrent de Rússia s'ho creu, és la meva conclusió després de llegir xats i comentaris a les xarxes socials i YouTube", aquests dies. Relata que fins i tot s'ha deixat de parlar amb els seus amics de Moscou per aquest fet. ""."Tinc una coneguda que vivia en una zona molt freda de Rússia però es van mudar a Ucraïna perquè el seu marit és de la meva ciutat. Ella m'ha dit que la seva mare no la creu sobre el que està passant a més a més està eni ara està mirant de canviar-se el passaport per Ucraïnès".Segons ella, Rússia sempre ha intentat vendre la imatge del progrés però més enllà de Moscou i Sant Petersburg, la majoria de persones són pobres i "quan a una persona li treus tot, és més fàcil enviar-lo a la". Per ella, bona part de la població encara manté la doctrina comunista en el seu dia a dia, a diferència d'Ucraïna, diu, que amb les noves generacions s'està notant molt el canvi i la voluntat de "". Però no és estrany que a Rússia encara hi ha molt poca gent que pensa de manera crítica "entre altres coses perquè", com està passant aquests dies amb les manifestacions que hi ha a Moscou o Sant Petersburg. Fins i tot gent que viu fora del país. "".De fet, un dels mecanismes de Rússia per ocultar la guerra és la d'enterrar els soldats morts ensense identificar-los "per amagar-los i invisibilitzar-los". Una situació que el govern d'Ucraïna està intentant canviar a través d'un(Find your people) escrit en rus i dirigit a la població russa través del qual es mostrenque parlen directament als seus pares explicant-los que estan a la guerra. Un dels missatges que es poden llegir en aquest canal és:Pel que fa a lesque aquests dies està rebent Ucraïna, és bastant crítica al respecte. Segons ella, ​durant molt temps els països de l'oest () no han prestat atenció i han estati la seva crueltat. "Fins ara ningú s'esperava que això passés i només es parlava de negociar, s'havia menyspreat la situació per por a criticar Putin, per por a la repressió econòmica o per por a perdre suports i, per tant, les eleccions. Però aquesta setmana ha canviat i els estats han rebut el; és per això que ara estan reaccionant".No obstant això, recorda que abans d'Ucraïna hi ha hagut guerres a, i altres accions com l'annexió dei "gairebé no van fer res més que parlar. I". De nou, sense poder-se contenir les llàgrimes afegeix: "Un dia vaig veure un vídeo de Putin preguntant a un nen on està el límit de les fronteres russes i ell va dir:. I això fa molta por".Per aquesta dona la lectura de què pot passar està clara: "Ucraïna és el símbol de la democràcia. Si la destrueixes, destrueixes la democràcia". I això vol dir que si Putin aconsegueix fer-se amb Ucraïnaque no formin part de l'OTAN comlamenta. És per aquest motiu que insisteix en la idea d', a Ucraïna i evitar mals majors. "Putin està resolent la qüestió ucraïnesa comva resoldre la jueva i està preparat per una". Contundent, també creu que els països de l'oest no poden prestar atenció a l'aliadai al seu president Aleksandr Lukaixenko.Però també fa autocrítica i considera que el seu govern ha menyspreat la capacitat del Kremlin. ", abans que ell fes el pas d'atacar militarment". Considera que "és un miracle" que l'exèrcit estigui fent la resistència que està fent davant de les tropes russes. Explica que els soldats ucraïnesos són joves i quan es van allistar no sabien on anaven i la majoria no tenen experiència per lluitar."Putin ha començat una guerra que feia temps que preparava i ara que ho ha fet anirà fins al final, sense dubtar-ho,", sentencia la veïna ucraïnesa ara a Terrassa. Tot i que segurament Putin esperava que seria més ràpid i més fàcil per ell, "no està espantat amb les sancions sinó amb la situació dins de Rússia i que la gent i la popularitat se li giri en contra". La conclusió per N.G. està clara: "".​​​​​

