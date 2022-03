Condemnen a un any i mig de presó a Aguayo per lesionar dos mossos durant la vaga del 21-F

Més temps que el que demanava la mateixa Fiscalia

La defensa recorrerà

Ens han notificat la sentència d’en Roger Aguayo; com era d’esperar, el Tribunal no ha tingut valentia, tal i com li vam demanar, i ha dictat una sentència injusta i amb un clar biaix ideològic (curiosament la Sentència és de data 23F, casualitat??).⬇️ pic.twitter.com/a9k48Nklxo — Cèsar Lagonigro (@CesarLagonigro) March 4, 2022

L'ha condemnat aal veí de Calldetenesper uncontra l'autoritat. Els fets es remunten a la vaga del 21-F del 2019 en un tall a la C-25 i a la C-17 , amb motiu de l'inici del judici de l'1-O D'una banda, el condemnat haurà d'amb un total de 5.340 euros. També se l'ha condemnat peri haurà de pagar uns 360 euros (sis euros durant un mes per cada delictes). D'altra banda, se l'haAlque es va celebrar el passat desembre , s'enfrontava a una pena de fins a. L'acusació particular, representada pels advocats de dos agents dels Mossos d'Esquadra, demanava 2 anys de presó per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, 2 anys per un de desordres públics, 3.600 euros de multa per dos delictes de lesions lleus, i 6.060 euros de multa en concepte de responsabilitat civil.Per la seva banda,-per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i de dos delictes de lesions lleus-, però al final va rebaixar-la a un 1 de presó.Des de l'inici, la defensa ha demanat. De fet, l'advocat Cesar Lagonigro ha criticat a les xarxes socials que és una "i amb un clar biaix ideològic". A més, subratlla que l'Audiència ha anat "més enllà de la petició de pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal".En declaracions a, l'advocat explica que estan "contents i emprenyats". "Contents perquè hem aconseguit que no entri a presó, però emprenyats perquè", detalla. Avança queal Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A continuació podeu llegir les piulades de l'advocat d'Aguayo.

