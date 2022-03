El Sismògraf 2022 posarà en moviment a Olot el binomi cultura-natura tot l'abril

Tena Busquets és la directora artística del Sismògraf 2022 d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Un moment de la presentació a l'Estadi d'Atletisme Tossols-Basil d'Olot. Foto: Martí Albesa.

Del 7 al 10 d’abril: explosió de propostes arreu de la ciutat

El Sismògraf ha canviat al color verd, com es pot veure en el cartell d'enguany. Foto: @SismografOlot.

Més Sismògraf al llarg del mes d'abril

La flaire dels fems i la piuladissa dels pardals que ja anuncien la primavera –cossos en moviment enmig de la natura– han representat quasi a la perfecció elque el, vol transmetre a partir d'ara, amb una trentena de propostes d’arts vives, que exposaran el cos en diàleg amb la ciutat i el seu entorn. El festival –ara amb el color verd com a senyal d'identitat cromàtica– se centrarà, doncs, encara més en el moviment i el paisatge, amb una programació més internacional i amb més escenaris naturals i singulars.Aquest moviment, segons, significa "posar els cossos en situació artística", més enllà del que fins ara ha promogut el festival a través de la dansa. A ella, l'han acompanyada durant la presentació a l'(d'RCR Arquitectes), el director general de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya,; el vicepresident responsable de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Girona; i, el regidor de Cultura i batlle d'Olot,Durant tot el mes d’abril: el dia 2 tindrà lloc una introducció del festival amb tres espectacles, del 7 al 10 hi haurà l’explosió de propostes arreu de la ciutat i, per Sant Jordi i el Dia Internacional de la Dansa, encara s'oferiran més activitats. El festival comptarà enguany ambi amb noms de casa nostra com Raquel Gualtero, Sol Picó, Eulàlia Bergadà, Cia. Maduixa, Ada Vilaró, o Àngel Duran, entre altres., amb més propostes internacionals i més indrets que mai encom, entre d’altres. En aquest sentit, també, destaquen(que ja es poden consultar al web del festival ) pensat com una guia per viure l’experiència Sismògraf. Aquestes caminades contemplen, matinals d'arts vives en plena natura, funcions entre cràters i grederes o una jornada per a impregnar-se a fons de l'ambient de festival.Tal com ha assenyalat Albert Piñeira en connexió virtual i en directe, el Sismògraf 2022 es proposa abordar tres objectius a partir dels quals es construeix i es dissenya la programació del festival: els, els reptes ambientals i els reptes relacionals. Amb aquest tres reptes com a horitzó, el festival presenta el dissabte 2 d’abril una jornada introductòria on es podran veure els espectacles Migrare de la, on quatre intèrprets dones ens mostraran la cruesa de l’exili a través de la dansa i el circ; el solo performàtic d’, S.O.S., que abordarà l’emergència climàtica; i Insecta Dance Music, del duet de música electrònica i poesia, que presentaran un concert de realitat sonora augmentada a partir del so dels insectes.Des del del Sismògraf viurà els seus dies forts amb propostes que inundaran la ciutat de diferents disciplines del moviment.En aquesta edició cal destacar el pes de la programació internacional. Per exemple, amb, dirigit per les artistes sueques Anna Källblad i Helena Byström, i que és una coproducció amb dotze festivals d’Europa a través del programa Big Pulse Dance Alliance. A través d’una convocatòria pública s’han escollit dotze intèrprets dones que simularan un ramat d’eugues en llibertat passejant-se per la ciutat. O amb, de la companyia, que vindrà de Noruega fins a Olot amb transport públic i bicicleta per presentar un espectacle de dansa aèria i circ on els arbres formaran part de la peça. Una col·laboració del festival amb el projecte europeu Perform Europe . Aquesta presència de l’entorn natural és molt rellevant en el nou Sismògraf. Igual que el nou verd corporatiu del festival, aquest color es trasllada a la programació amb propostes que integren l’entorn representatiu d’Olot. Com a, de la francesa d’origen brasilerque abordarà la relació cos humà-natura en un context postapocalíptic des del cràter del volcà Montsacopa, o, de la companyia francesaque presentaran un espectacle de contemplació sobre delicades perxes metàl·liques des de l’Estadi d’Atletisme.La sostenibilitat i, per extensió, la natura i els éssers vius que l’habiten, són protagonistes de diferents propostes, com és el cas dels cucs a, dels danesoso dels bacteris i fongs a, de. Precisament, quant a la sostenibilitat, la directora del festival, Tena Busquets ha destacat que enguany intentaran ser el més sostenibles possibles, com per exemple amb les, per manera de substituir els generadors amb combustibles fòssils per sistemes d'El Sismògraf 2022 ens convida a qüestionar-nos i reflexionar sobre la nostra identitat i societat. En aquesta línia, s’estrenarà el solo de dansa íntim, de, i, d’, una peça d’auto-ficció de circ contemporani que qüestiona l’absurditat de les fronteres territorials i els conflictes humans, en un diàleg amb els objectes (runa), el cos i el so. També juguen amb objectes(un potent capoll lumínic) i la companyia francocanadenca(arnesos eqüestres de cuir). Entre la resta de propostes amb fort contingut social, trobemdemembre de la companyia Peeping Tom que presentarà una performance sobre les persones sense llar.Mantenint la seva essència, el Sismògraf recupera un any més la cita del diumenge al matí al Parc Nou, una de les activitats més emblemàtiques i concorregudes del festival, que enguany adopta el nom de. Hi actuaran sis companyies: Cia. Silvia Batet, Colectivo Lamajara, Ivona, Fran Sieira, Elvi Balboa, a més de les eugues de City Horses.Més enllà d’aquesta primera quinzena d’abril el Sismògraf programarà diferents espectacles al llarg del mes i presentaràde la, el 14 d’abril;de la, amb motiu de la diada de Sant Jordi; i el familiardeal Teatre Principal d’Olot, el 24 d’abril. Com a colofó final, i també al Teatre Principal, el Sismògraf clourà la seva catorzena edició ambde la mallorquinael dia 29 d’abril coincidint amb el Dia de la Dansa.A més a més, el Sismògraf acollirà una instal·lació amb les peces d'i una vídeo instal·lació d'. L'artistaexposarà els resultats de la seva relatoria visual a Can Trincheria i es recuperaran els àudios deper a tothom que vulgui emprendre un recorregut per la memòria del Sismògraf.ens convidarà a mirar l’art per reflexionar sobre els tres grans eixos del festival (cos, paisatge i planeta) en una conferència programada pel 9 d'abril.Podeu seguir la presentació que s'ha fet aquest matí a l'Estadi d'Atletisme d'Olot en aquest vídeo:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor