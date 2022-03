La comissió per reforma el reglament es posa en marxa amb carpetes calentes en l'horitzó

"Blindatge contra la repressió"

Polèmica per la modificació que protegiria Borràs

Elha constituït la comissió per reformar el reglament de la cambra. La presidenta de la cambra,, ha presidit la sessió de l'òrgan que es proposa adaptar el reglament per "adequar-lo a les necessitats del segle XXI". Borràs ha celebrat que es comenci a posar fil a l'agulla en la redacció de la ponència i ha remarcat que el text existent "acumula, errades i s'ha d'adequar al context actual". Entre els objectius que s'han marcat els grups hi ha el d'incorporar la perspectiva de gènere i les votacions telemàtiques. A més, es debatrà la proposta polèmica de suprimir l'article 25.4 , fet que. A parer de Junts, cal "blindar la sobirania" del Parlament.En la sessió constitutiva tots els grups han coincidit a celebrar que hi hagi una majoria àmplia decidida a impulsar una reforma. El darrer intent va ser el 2019, però no es va arribar a constituir la ponència que havia de redactar la proposta. El diputat d'ERCha defensat que cal adaptar el reglament "als temps que corren" i ha subratllat que l'exemple més clar és la situació que es va viure als plens durant la pandèmia, quan no estava regulat que alguns membres poguessin participar en les votacions de manera telemàtica. El diputat republicà ha confiat en "la bona fe i ladels grups" per a poder adequar la norma.Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Junts,, ha defensat que cal millorar en "qualitat democràtica" i en la defensa de la sobirania del Parlament. A més, ha instat els grups a reunir-se la setmana vinent per començar a encaminar els treballs perquè, segons ha dit, la qüestió és "urgent". En un sentit similar, el diputat socialistaha dit que cal començar a treballar el més aviat possible. Com a prioritats, ha fixat incorporar "l'absolutament necessària" perspectiva de gènere als textos i millorar la transparència de la cambra.(En Comú Podem) ha celebrat els "objectius compartits" per a la comissió i ha remarcat que cal "reproduir" al reglament el pacte antifeixista que van signar diversos grups de la cambra, així com incrementar la transparència del Parlament. Durant la sessió s'ha nomenat els integrants de la ponència redactora, que seran un per grup: Jordi Orobitg (ERC), Albert Batet (Junts), Ferran Pedret (PSC-Units), Mònica Lora (Vox), Carles Riera (CUP-NCG), David Cid (En Comú Podem), Joan García (Cs), i Alejandro Fernández (PPC).Fonts de Junts han remarcat que un dels objectius és millorar el "blindatge contra la repressió", així com garantir que la cambra. Segons han assenyalat, el nou text hauria de poder evitar situacions com la del ja exdiputat de la CUP-NCG Pau Juvillà, que va ser inhabilitat per penjar llaços gros a la façana de la Paeria de Lleida arran d'una ordre de la JEC prèvia a la resolució del Suprem.Aquesta situació va ser similar a la de l'expresident, que també va ser inhabilitat. Segons Junts, s'ha de trobar els "mecanismes" del reglament per poder garantir la "sobirania" de la cambra i evitar aquestes "ingerències".D'altra banda, sobre aquesta comissió plana una altra polèmica, en aquest cas arran d'un informe dels lletrats de la cambra que van proposarl'article 25.4 de l'actual text. Aquest article estableix que en els casos que hi hagi una obertura de judici oral per delictes vinculats a la corrupció contra algun diputat "la Mesa del Parlament ha d'acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata".El fet d'eliminar aquest article podria blindar l'actual presidenta de la cambra, que està a l'espera d'un judici acusada de malversació de diners públics, prevaricació, frau i falsedat documental per la suposada fragmentació de de contractes quan era directora de l'(ILC).Quan es va fer públic l'informe la majoria dels partits es van pronunciar a favor de mantenir l'article actual.

