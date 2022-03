Els tres regidors de la CUP de Vilanova i la Geltrú abandonen el partit

Els regidors defensen el vot

Crisi a la. Els tres regidors del grup municipal -- han abandonat el partit i seguiran com a no adscrits al consistori. Jofra, Garriga i Aliaga responen així a l'ordre amb què el partit els reclamava el retorn de les actes després que fa dues setmanes es va iniciar la crisi al grup municipal quan els tres regidors van desobeir l'de la CUP i van votar a favor dels pressupostos municipals de l'alcaldessa Olga Arnau, d', que governa amb el suport dei la CUP.Elentre el grup municipal i l'assemblea de la CUP ve de lluny. Fa un any, una regidora va dimitir per. Al juliol, es va fer una assemblea que va acordar continuar al govern municipal a canvi de més transparència del grup municipal amb l'assemblea. Es volia que els pressupostos es traslladessin amb temps a les bases "per poder incidir" i "estar informats". Finalment, però, van rebre el detall dels comptes l'11 de febrer. "No se'ns van explicar els pressupostos, els vam rebre com si fóssim un grup de l'oposició", lamenten fonts consultades.Capgirem Vilanova i la Geltrú - CUP, el nom del grup municipal, va decidir en assemblea el 15 de febrer quedels pressupostos de l'Ajuntament després de comprovar que no era prou ambiciós en àrees com l'habitatge o l'acció social. Els regidors del grup municipal de la CUP ja no hi van assistir.en contra dels pressupostos i quatre van demanar l'abstenció. Els tres regidors de la CUP, però, van votar ahir a favor dels comptes, cosa que "atempta directament contra la democràcia interna de l'organització i el seu codi ètic", tal com ha dit Capgirem Vilanova a través de Twitter.Els tres regidors de la CUP van defensar el seu vot favorable al pressupost municipal, malgrat el mandat contrari de l'assemblea per responsabilitat. No fer-ho, afirmen, suposaria "i no poder materialitzar el projecte polític que dúiem al programa". En un escrit conjunt, els tres regidors van explicar que l'assemblea que proposava tombar els comptes del consistori, malgrat formar part del govern, només hi van participar catorze persones. "El nostre primer compromís ètic és el servei cap a la ciutadania i la ciutat i això no ho pot eclipsar una assemblea de catorze persones", va afegir Marta Jofra en roda de premsa a l'Ajuntament.

