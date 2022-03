Polònia acusa el periodista basc arrestat d'espionatge

Mi defendido el periodista español @PabVis ha sido detenido en Polonia por hacer su trabajo, exigimos que se garantice su integridad fisica y su inmediata puesta en libertad.



Sin libertad de prensa no hay democracia — Gonzalo Boye (@boye_g) February 28, 2022

Elaquest dilluns a la frontera entre Polònia i Ucraïna pels serveis de seguretat polonesos, està en, segons ha informat el govern del país. Les autoritats poloneses l'acusen d'espionatge i de dur a terme "operacions amb benefici per a Rússia"."El detingut estava aconseguintque, mentre era utilitzada pels serveis especials russos, podien tenir unaixí com en la defensa del país", detalla el comunicat. També s'explica que abans de la detenció, González "estava planejant anar a Ucraïna per continuar la seva activitat".Així, el periodista detingut està. Un fet que, segons detallen, està penat ambPer ara, González està enper tres mesos.De la detenció del periodista en va informar el seu advocat, Gonzalo Boye, aquest dilluns, al seu compte de Twitter. "Sense llibertat de premsa no hi ha democràcia", va escriure el lletrat.​​​​​

