Cap Roig recupera el cartell internacional en un festival «sense restriccions»

Elha presentat aquest divendres elper a la seva. El festival albergaràde concerts, entre eli el, al municipi de. Ambde pressupost, el seu director,, ha celebrat poder anunciar que "", tot i que la decisió queda subjecte a la situació epidemiològica. "Estem tornant a una quasi normalitat, però si les coses canvien, ens hi adaptarem", ha subratllat el promotor.Després de no poder gaudir del festival el 2020 i de fer-ho amb una edició de circumstàncies el 2021, per culpa de la pandèmia, el Festival de Cap Roig recupera el seu "" i, sobretot, elaquest 2022. La nòmina d'artistes forans inclou sis noms, amb una forta presència de músics llatinoamericans:s'estrenen al certamen i hi tornen el grup. Aquest últim, juntament amb Aguilera i Camilo, han estat contractats amb exclusivitat per aquest estiu.En l'apartat d'artistes catalans, Cap Roig ha convidat l'emergent. També hi seran elsi el musical familiar '', amb dues vetllades dedicades al públic infantil i les famílies. Passaran pels jardins empordanesos els artistes de l'estatGuiu atribueix l'àmplia presència d'artistes llatinoamericans a la dinàmica del mercat de contractacions i a l'efecte de la pandèmia. El director ha reiterat que sempre busquen "obrir el festival al màxim públic", però ha reconegut que els"estan sent prudents" i "giren encara menys aquest estiu". Referent a l'escassa presència d'artistes-només tres-, el director del festival ha assegurat que, "", el festival, sense mirar si són homes o dones".D'altra banda, el Cap Roig donarà suport a un projecte de la, dedicada a la millora de qualitat de vida de persones del Baix Empordà amb diversitat funcional o malalties mentals. Part de la recaptació del concert de, el 4 d'agost, es dedicarà a l'adequació i equipament d'una sala d'estimulació sensorial de l'entitat ubicada a, en el marc d'una. El festival oferirà una zona del village gastronòmic, renovada de la mà de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor