Giró es descarta per ara com a candidat de Junts a la Generalitat

El conseller d'Economia,, ha afirmat que no es veu de candidat a la presidència de la Generalitat. "Estic centrat en la meva responsabilitat de servei al país com a conseller d'Economia", ha afegit en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Giró ha dit que encara no s'ha afiliat a Junts tot i que té previst fer-ho. També s'ha descartat per formar part de la taula de diàleg amb el govern espanyol perquè "correspon a persones molt més capacitades" que ell.Segons Giró, s'està recosint "a poc a poc" la, malgrat que el fet que membres del Govern anessin a la presó o a l'exili "ha generat malfiances" entre el moviment, un fet "deliberat" causat per l'Estat per crear "divisió" dins la majoria independentista. "Nosaltres hem de ser prou hàbils per reconstruir la unitat en els elements més fonamentals. No hem d'estar d'acord amb tot", ha afirmat.El conseller d'Economia creu que no s'han de posar "dates concretes" a la independència, ja que és un moment en el qual no es poden donar calendaris que no siguin "totalment sòlids i creïbles". Sobre la desobediència, ha defensat que no es poden posar a prova cada dia els funcionaris ni tampoc "anar creant contínuament herois i màrtirs".Giró s'ha mostrat convençut que el govern espanyol no aprovarà, després que el Ministeri d'Hisenda rebés ahir les recomanacions del grup d'experts en matèria fiscal. El conseller ha esgrimit com a raó principal el context de guerra entre Rússia i Ucraïna i ha afegit que el document demostra que "l'excepció fiscal a l'Estat espanyol és Madrid".D'altra banda, el conseller d'Economia i Hisenda ha declinat apostar pel, el projecte per transportar gas d'Espanya a França des d'Hostalric i que Foment va suggerir recuperar. "No podem trobar solucions ràpides i senzilles per a un problema molt complex", ha dit.Giró ha admès que encara no havia pogut consultar el document de 800 pàgines amb les recomanacions del grup d'experts en matèria fiscal per impulsar una reforma a l'Estat, que planteja avançar cap a un tipus únic d'IVA i l'harmonització de patrimoni i successions. En qualsevol cas, ha recordat que es tracta d'una proposta que no és vinculant i ha pronosticat que les propostes no s'aplicaran a curt termini. El conseller ha insistit que la Comunitat de Madrid és "l'excepció fiscal a l'Estat espanyol" i ha dit que la resta de les comunitats presenten una balança fiscal similar.Sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna, Giró ha confirmat que les exportacions catalanes al mercat rus no es veuran gaire afectades en conjunt perquè només representen el 0,8% del total (660 milions) dels més de 80.000 milions d'euros de l'any passat. No obstant això, ha advertit que Catalunya sí que pot patir els efectes en l'àmbit global tenint en compte que Rússia subministra el 40% del consum del gas a Europa, el 25% del petroli i el 25% del blat; i en forma d'inflació i increment dels preus de l'energia.