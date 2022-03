El Govern anuncia la imminent constitució del Consell Català de Petits Municipis

La consellera Vilagrà s'ha reunit amb el col·lectiu Eines de Repoblament Rural

Visitant l’Ajuntament de Clariana de Cardener, on la consellera LauraVilagra ha signat el Llibre d’Honor. Foto: Montserrat Fornells

Parlant amb l’alcalde i els regidors sobre la situació del municipi; els reptes i necessitats del present i futur. Foto: Montserrat Fornells

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha anunciat aquest dijous a la tarda la imminent constitució del, un òrgan que permetrà la Generalitat tenir una interlocució permanent amb els municipis rurals o petits en tots els temes que els concerneixen, especialment, en tots aquells de participació del Govern.L’anunci s’ha fet després de la trobada que Vilagrà ha mantingut a Clariana del Cardener (Solsonès) amb el col·lectiu. L’anunci s’ha fet també amb la presència de l’La consellera ha assegurat que "aquest Govern ha assumit la responsabilitat de treballar perquè el, un compromís que, ha recordat, està duent a terme amb la connivència i la col·laboració d’entitats municipalistes. "Estic convençuda que només ens en sortirem si aprofitem totes aquestes sinergies i totes les propostes", ha afirmat amb contundència.En aquest context, ha apuntat que la primera obligació del Govern ésamb menys habitants i per això la imminent constitució del Consell Català de Petits Municipis, un òrgan consultiu creat amb un Decret de Presidència el 2003, però que no s’havia posat en marxa encara.Vilagrà també ha anunciat que el Departament de la Presidència, a través de la secretaria de Governs Locals, ha iniciat elsamb la col·laboració dels col·lectius i associacions dels municipis rurals. “Ens marquem com a objectiu haver-lo aprovat el més aviat possible”, ha assenyalat.La consellera ha ressaltat la importància que el Govern i del món municipalista comparteixin el compromís “per ajudar aper garantir que les persones hi puguin romandre amb les millors condicions”.Abans de la reunió, Vilagrà ha fet aquest dijous a la tarda unaa l’Ajuntament de Clariana de Cardener.

