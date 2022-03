Detinguts 12 dels 14 acusats pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera

🛑🛑 URGENT 🛑🛑



Avui divendres, de matinada i com es feia abans, els Mossos han començat les detencions de bagencs per haver-se manifestat per la independència a la Jonquera el passat 2019.



Concentració de suport a Manresa

Ens han detingut a 6 bagencs. No ho podem deixar passar.

Avui 4 de març

Plaça Sant Domènec

A 2/4 de 8 del vespre



Agents delsde paisà han detingut per ordre judicial 12 de les 14 persones investigades per participar en el tall dela la Jonquera el mes de novembre del 2019. L'operació policial al Bages ha engegat aquest divendres de matinada a Manresa, tal com han informat tant elcomDels set bagencs que estaven pendents de detenció,pels Mossos d'Esquadra i el setè no serà detingut perquè, segons el Bages pels Drets Civils, hi havia unen la citació judicial d'origen.El jutjat de Figueres va engegar una ordre de detenció contra aquests 14 activistes catalans, sis dels quals de Manresa i una de Navarcles, per no haver-se presentat a la citació judicial pel tall de Tsunami Democràtic a la Jonquera.Entre els detinguts hi ha el regidor de Fem Manresai l'exregidora de la CUP a Navarcles,. La resta de detinguts a Catalunya per aquesta causa són veïns d'Amposta, Caldes de Malavella, Campdevànol, l'Escala, Montmelús, Sant Pere de Riudebitlles i Valls. Hi ha una segona detenció que els Mossos no han pogut realitzar perquè l'encausat és fora del país, per motius aliens a la causa, segons han explicat fonts properes aRepresentants del Bages pels Drets Civils i d'Alerta Solidària s'han desplaçat aquest divendres al matí cap a la Jonquera per donar suport als detinguts i tornar-los cap a casa un cop siguin alliberats.Així mateix, les dues plataformes han convocat una, d'on són sis dels 13 detinguts, aquest mateix divendres a dos quarts de 8 del vespre, a la plaça de Sant Domènec de la capital del Bages.

