Crema un centre d'antiguitats a l'entrada de Palafrugell

Unha cremat un(Baix Empordà). El foc es va declarar pels volts de tres quarts de deu de la nit d'aquest divendres per causes que s'estan investigant.Les flames van afectar eEs tracta d'un negoci situat just en una de les entrades a Palafrugell, a l'Avinguda Espanya.Elsvan desplaçar fins a la zonaper poder controlar i apagar l'incendi que era visible des de diversos punts de la ciutat. El foc no va deixar ferits i els Bombers acabaran de fer tasques de revisió aquest divendres.

