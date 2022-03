Cancel·lar Rússia

I no és el mateix voler acabar amb Putin que voler acabar amb Rússia. Cadascun d'aquests tres objectius comporta accions i conseqüències diferents, i la sensació que ens deixa aquesta primera setmana de conflicte és que, en algunes decisions estressades per les circumstàncies, les tres possibles dianes -la guerra, Putin i Rússia- han acabat fusionant-se., molts d'ells procedents d'ens vinculats a la cultura. I, en la gran majoria, l'objectiu -directament o indirecta- no ha acabat sent el d'aturar la guerra, ni tampoc el d'aturar Putin. Moguts per la inquietud, la por, i les ganes d'alleugerir el pes de la consciència pròpia, hi ha moltes empreses i entitats que el que han cancel·lat, de dalt a baix, és Rússia. El país, en general. El fet rus. I això inclou la seva cultura i la seva gent.Dos dies després de l'inici de la guerra, el Palau de la Música Catalana va córrer a anunciar que suspenia el recital que el pianista rus Denis Matsuev havia d'oferir aquest dissabte. Una decisió que més tard ha estat compartida pel Festival de Peralada, que ha cancel·lat l'actuació del ballet rus Mariïnski, ballet que havia d'inaugurar -ni més ni menys!- la 36a edició del festival.ha fet saber que els usuaris del seu popular joc FIFA 22 no podran jugar amb la selecció russa o amb equips com l'Spartak, el Lokomotiv o el CSKA. I fins i tot la sala Luz de Gas s'ha sumat al carro de les mesures, proclamant que a partir d'ara no servirà vodka rus als seus clients, 'en solidaritat amb el poble ucraïnès'., el poti-poti argumental és important, però el patró que se segueix és el mateix: el de vetar l'art, l'oci, el comerç, la cultura o qualsevol altra mena d'expressió, si aquesta expressió té accent rus. Es veta el simple fet de pertànyer al mateix país que el senyor que unilateralment està intentant conquerir-ne un altre. I es fa, sovint, sense tenir en compte la circumstància de l'afectat.del règim autoritari que les té atrapades. Hem arribat a veure com es demanava el boicot a productes o negocis de persones russes que estan establertes a altres ciutats europees: persones que en el seu moment van establir-se a Europa fugint de Putin. Una bogeria sense sentit, doncs, que cada dia va a més i que ben aviat durà conseqüències indesitjables.Perquè, suposo que amb la més bona de les intencions, el que s'està fent és atiar l'odi cap al fet rus, sense matisos, una societat formada per persones individuals que -amb excepcions, és clar- han tingut la mala sort, no pas un interès democràtic real, de ser capitanejats per un sonat. I, en atiar aquest odi, estem perpetuant els conflictes del futur, carregant-nos de prejudicis perquè no morin mai i deixant el veritable culpable de tot plegat, Putin, en un segon pla.El monstre haurà estat derrotat o potser s'haurà avorrit de la seva pròpia maldat. Lamentablement, però, aquell dia haurem mort el gos però no la ràbia, perquè a molts europeus els quedaran intactes l'odi o l'animadversió cap al fet rus, en general. Un odi i una animadversió que seran el resultat d'algunes accions desproporcionades i mal dirigides que estem promovent avui. I aquest dia-després-de-Putin serà tant o més trist que el dia abans, perquè els que avui són víctimes del tirà ho continuaran sent sense ell.

