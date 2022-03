Un tros d'escombraries espacials s'estavellarà contra la Lluna

Aquest divendres la Lluna rebrà la visita d'un tros d'escombraries espacials a la cara més allunyada del satèl·lit. Serà a quarts d'una i no es podrà albirar des de la Terra, però l'astre tindrà una cicatriu en forma de cràter i dispersarà pols lunar.En un primer moment es creia que l'artefacte estava format per restes del coet Falcon 9 d'SpaceX, de la missió DSCOVR de la NASA. Més endavant es va assenyalar l'Agència Espacial Xinesa CNSA, i es creia que es tractava de restes d'un propulsor de la missió Chang'e-5.Així i tot, Xina ha desmentit l'acusació. "L'etapa superior del coet ha caigut a l'atmosfera terrestre de forma segura i s'ha cremat per complet. Els esforços aeroespacials de la Xina s'ajusten sempre al dret internacional. Estem compromesos a salvaguardar seriosament la sostenibilitat a llarg termini de les activitats espacials i estem disposats a mantenir cooperació amb totes les parts", declarava Wang Wenbin, ministre d'Exteriors del gegant asiàtic.

