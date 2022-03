Oques Grasses i Zoo es reparteixen els Enderrock amb tres guardons cada banda

Crida a la pau

que s'han entregat aquest dijous a la nit a l'auditori de Girona. El grup osonenc s'ha emportat els premis dei també la. Per la seva banda, Zoo ha estat reconegut com ai també per votaciói elli ha donat el premi deL'auditori de Girona s'ha tornat a omplir de música i de públic aquest dijous a la nit per celebrar la XXIV edició dels premis Enderrock, que reconeixen els. La cerimònia d'entrega s'ha dedicat al fotògraf i fundador de la revista Enderrock,han aconseguit. En el cas del duet, han estat doblement reconeguts amb el(de crítica i popular) per Clamor. En el cas de, la cantautora ha guanyat per votació popular el premi dei el deper "Tot és més fàcil" que canta amb Miki Núñez.Pel que fa a la resta de guardons de votació popular,ha aconseguit el guardó deha guanyat el premi deper Ho tenim tot itambé ha recollit l'Enderrock alEn la categoria de folk,ha merescut el premi aper "La noble vila de Su", mentre que elha recaigut en Como la piel, de Rita Payés i Elisabeth Roma, elha sigut per a #blanc, de Laura Andrés, i elha anat a El Pot Petit per Les aventures del lleó vergonyós.Pel que fa als reconeixements que entrega la revista, l'ha estat per, que aquest any celebren el 50è aniversari de "Paf, el drac màgic". El premi a laha estat per lai elha estat pel. Pel que fa al premis'ha donat a la xarxa de, que han estès un model pioner de creació musical.Durant la gala, el director de la revista Enderrock,, haGendrau ha assegurat que fins que no es garanteixin els drets humans per a tothom i no s'erradiquin les desigualtats entre homes i dones hi seguirà havent guerres. Per això creu quePer altra banda, el director de la revista ha celebrat que aquests premis simbolitzin "". Lluís Gendrau ha recordat que en la gala d'entrega dels premis hi actuen una quinzena d'artistes que es converteixen "en l'aparador de l'escena musical de la propera temporada".En la 24a edició dels premis hi ha actuat elsque han presentat el nou senzill "Diamants",, entre d'altres artistes que han aprofitat per interpretar els seus últims temes. Pocs minuts més tard de la mitjanittancava la gala amb l'estrena de l'últim senzill, "Tu a Menorca i jo a l'Escala".

