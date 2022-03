Aliança dels Països Catalans pel clima i la protecció de la biodiversitat marina

Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears han impulsat una aliança climàtica i de protecció de la biodiversitat marina davant el context d’emergència climàtica a la conca mediterrània. Ho han decidit aquest dijous després de celebrar la Cimera Mediterrània pel Clima i el Medi Ambient, on han acordat accelerar – mitjançant polítiques transversals – la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Per això, els tres executius han instat el govern espanyol a limitar la velocitat màxima de les embarcacions que transiten pel corredor de cetacis de la Mediterrània. També han anunciat que aniran conjuntament a la conferència sobre els oceans de les Nacions Unides, que se celebrarà a Portugal entre el 27 de juny i l’1 de juliol.La cimera ha comptat amb la participació del president del Govern, Pere Aragonès, així com la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Energètica de la Generalitat Valenciana, Mireia Mollà, i el conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, Miquel Mir.En el decurs de la seva intervenció, el cap de l’executiu ha posat en valor la importància d’aquesta iniciativa, que té l’objectiu d’enfortir la unitat d’acció perquè els tres governs “parlin amb una sola veu de la lluita contra el canvi climàtic”, promovent mecanismes d’acció conjunts. “No tenim més temps a perdre, el canvi climàtic ens obliga a actuar ja, amb tota l’ambició i tota la determinació d’una amenaça que posa en qüestió el futur del planeta”, ha manifestat.Pel que fa al representant de les Illes Balears, Mir ha criticat que, fins al moment, l’acció del govern espanyol en aquest àmbit ha estat “inexistent” i ha lamentat que hagin de ser els mateixos territoris qui ho hagin de gestionar. En aquest sentit, ha afirmat que hi veu una “manca de compromís” que esperen capgirar a partir d’una “postura compartida” amb la qual podran reclamar una “millor i major implicació”.En la mateixa línia s’ha expressat Mollà, que ha recordat que Europa també juga un paper “fonamental”. “Tot allò que passa a la Mediterrània pot tenir un efecte en altres països”, ha subratllat, reclamant que es considera aquest espai com a determinant. També s’ha afegit a la petició la consellera Jordà, que ha assenyalat que la resposta al canvi climàtica ha de ser “global i transformadora”.Com a primer acord per desenvolupar el compromís, els governs han acordat participar conjuntament a la propera cimera de Nacions Unides sobre oceans que tindrà lloc entre finals de juny i començaments de juliol a Lisboa, Portugal. Així, es fixen com a objectiu articular una única veu per defensar la preservació dels ecosistemes marins i situar la zona mediterrània al centre de les respostes globals a l’emergència climàtica.D’altra banda, han reclamat al govern espanyol que limiti la velocitat màxima de les embarcacions que transiten pel Corredor de Cetacis de la Mediterrània, que discorre entre les costes catalana, balear i valenciana, el qual ha estat declarat Zona d’Especial Protecció d’Importància per a la Mediterrània (ZEPIM) en el marc del Conveni de Barcelona. El propòsit passa per reduir les col·lisions mortals amb els cetacis, el renou submarí i el diòxid de carboni per donar així suport a la iniciativa impulsada per Ocean Care i altres organitzacions ecologistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor