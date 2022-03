La incògnita del Consell per la República

Fracàs d´arrera fracàs...

Ni taula de dialeg ni consell per la republica, la gent passe de vosaltres, ja no veneu, que volem esperar d´un 52 percent ple de traïdors i ja no diguem la CUP, que fa la guerra pel seu compta, la gent ja esta farta de vosaltres, ja no us mira la joven diu que la independencia es cosa de iaios o avis o padrins, i ara com esta l´acció internacional el mon ja us ha deixa de mirar definitivament, les performaces del Puigdemont les seves detencions, ja no serveixen amb un Europa en pre-guerra, tenen d´altres problemes mes greus sobre la taula que la ruqueria de la taula de dialeg i el consell per la republica de quatre arroplegats, que no han tingut el conllons d´agafa les armes en el seu precís moment, el mon ja no us mira.. francament...