L'Audiència Nacional arxiva la causa contra un dels CDR acusats de terrorisme

L'ha arxivat aquest dijous la causa contra un delsimplicats en l', que investiga diversos activistes per terrorisme. Segons ha informat, el jutge ha acordat l'arxivament de la causa contraper "raons mèdiques", que li impedeixen exercir la defensa amb totes les garanties. Ara, laté tres dies per presentar recurs si vol intentar frena-ho.Duch era un dels CDR processat per pertinença ai tinença, dipòsit i fabricació de substàncies explosives de caràcter terrorista, i va ser detingut i empresonat el 23 de setembre de 2019 en una macrooperació impulsada per la. En total, la causa afecta dotze activistes i tres anys després encara no hi ha perspectives de judici. Les defenses denuncien diverses vulneracions de drets.Alerta Solidària ha aconseguit victòries judicials per i ntentar arribar a l'origen de la causa contra els CDR i poder desmuntar el relat de la Guàrdia Civil. Al gener, l'Audiència Nacional va permetre a les defenses accedir a totes les escoles telefòniques dels acusats i a la causa secreta contra els activistes . La sala d'apel·lacions va donar la raó als advocats i va retreure al jutge instructor,, que vulnerés el dret de defensa.

