«No puc salvar la meva mare de la guerra perquè està rodejada per l'exèrcit rus»

La Natalia, amb la seva familia, ha participat en manifestacions a Barcelona contra la guerra a Ucraïna Foto: Cedida

Una casa destrossada a Sumi durant la invasió russa Foto: Servei d'Emergència Estatal d'Ucraïna

Un tanc rus que es dirigia a Kíiv quan va ser interceptat per l'exèrcit ucraïnès a Sumi Foto: Dmytro Zhyvytskyi (governador de la província de Sumi)

"No puc salvar a la meva mare de l'horror d'aquesta, perquè la ciutat on viu està rodejada per l'anell de l'exèrcit rus". Aquest és el testimoni de la, una dona ucraïnesa que resideix ades de fa més d'una dècada i que ara ha de veure com la seva mare sobreviu a una guerra.I és que la seva mare -de la qual ha preferit no dir el nom ni facilitar la seva imatge per motius de seguretat-, de 80 anys, viu a la ciutat ucraïnesa de, que està encara sota domini ucraïnès, però envoltada de tropes russes. No es pot ni entrar ni sortir de la ciutat i la situació cada cop és pitjor: en el moment d'escriure aquesta peça, no hi ha nini, les botigues estan tancades i hi haintermitents de llum. Durant els enfrontaments, almenys set militars i quatre civils ucraïnesos han perdut la vida."La meva mare és russa i creu queés ela la terra; ara, el govern d'un país veí, sense preguntar a ningú, ha decidit alliberar-la d'uns suposats", relata la Natalia. Des de fa un any i mig, la dona ési viu completament sola, fet que complica encara més la situació enmig d'una guerra.Ara, quan sonen lesque fan que la població es mobilitzi cap a, la dona s'ha de quedar a casa. Amb la seva edat, el seu estat de salut i les temperatures extremes d'aquests dies a Sumi -que s'incrementen als refugis-, on gairebé mai es passa la barrera dels, la mare de la Natalia s'ha de quedar a casa. Passa el mateix amb els pares de la parella de la Natalia."Només li queda mirar ambdes de la finestra mentre els veïns surten corrents per anar als refugis i després tornen", relata la Natalia. La filla li truca, intenta donar-li hores de conversa per distreure-la: "Em truca quan sona l'alarma d'evacuació i puc escoltar elen la seva veu". La Natalia intenta calmar-la, dir-li que la guerra acabarà d'aquí a poc temps i que aconseguiran viure juntes, però admet que la seva veu també tremola i és la mare qui li acaba donant suport.La mare de la Natalia ja és supervivent d'una guerra. El 1942, durant la, va sobreviure a l'evacuació de la seva ciutat natal, un petit poble molt a prop del que llavors era-actual- juntament amb la seva germana i la seva mare. Llavors només tenia poc més de dos mesos de vida, i dos anys després, el 1944, el seu pare va morir a la(Estònia) lluitant contra les forces d'En acabar la guerra, la llavors nena de quatre anys es va mudar a la ciutat ucraïnesa de, on va passar tota l'educació secundària allà i va estudiar un grau superior. Posteriorment, va treballar molts anys i va conèixer l'amor de la seva vida a Sumi, però, tal com explica la Natalia, ni a Lviv ni a Sumi ni a cap lloc del país la seva mare​​​​​

