Colau declara davant del jutge per suposades irregularitats en subvencions

L'alcaldessa de Barcelona,, declara aquest matí davant del jutge com aper unes suposades subvencions irregulars concedides entre 2019 i 2020 a entitats afins, com l', on va treballar, la(PAH), de la qual va ser fundadora,. Colau està citada a dos quarts d'onze per donar explicacions sobre els fets, després que fos imputada al gener arran d'una querella de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, que acusa l'alcaldessa de prevaricació, frau, malversació, tràfic d'influències i negociacions prohibides.La defensa de Colau té clar que el cas s'acabarà arxivant, com ha passat en una desena d'ocasions similars en què s'ha intentat perseguir l'alcaldessa per la via judicial. L'advocat, que forma part de l'equip de defensa, veu "" en l'actuació de l'entitat querellant. "Els mateixos que van interposar una denúncia i se'ls va arxivar, ara posen una querella carregada de contingut ideològic.", assenyala Solà. Segons l'advocat, no hi ha cap indici de delicte ni tampoc cap irregularitat administrativa. "", apunta.Colau afronta la declaració "tranquil·la i amb actitud de total col·laboració amb la justícia". La defensa ha aportat tota la informació necessària i ha proporcionat al jutgeper explicar el funcionament de les subvencions, com funciona la comissió de govern i el paper de l'alcaldessa en aquest tipus de tràmits. "El seu paper és pràcticament inexistent", remarca, regidor de drets de ciutadania de l'Ajuntament.Laja va arxivar una denúncia pràcticament idèntica de les mateixes persones contra l'alcaldessa fa uns mesos, després de veure que no hi havia cap indici de delicte. Des del govern municipal asseguren que hi ha un "abús del sistema judicial" per part de determinats lobbis, que dirigeixen reiteradament accions judicials contra Colau. Fins ara, hi ha hagutcontra l'alcaldessa i

