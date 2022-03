Altres notícies que et poden interessar

Un milió de persones han abandonat Ucraïna en els últims dies per la invasió russa, i la gran majoria ho han fet en direcció a la. Per ajudar-los aquest dijous els 27 han aprovat la directiva sobre protecció de persones desplaçades proposada dimecres per la Comissió i que permetrà automàticament alsresidir, treballar o estudiar a la Unió Europea durant un any prorrogable, fins a tres anys, sense haver de sol·licitar asil a la UE.“Estem en una situació molt, molt perillosa i hem de preparar-nos -per acollir- milions de refugiats a la Unió Europea. Ja en tenim gairebé un milió. És el moment de prendre decisions fermes. Necessitem una legislació adequada per a la protecció”, ha argumentat aquest la comissària d'Interior, Ylva Johanson. Lacomençaria a aplicar-se immediatament des que l'avalin els 27 estats membres de l'eurozona.No tots els països, però, estan d'acord amb la iniciativa. Un dels més bel·ligerants és, que considera que existeix un procediment d'asil en vigor pel qual concedir l', i ha assegurat que concedirà l'estatus de refugiat a tot el que fugi. Una postura similar mantenen Polònia, Eslovàquia i República Txeca.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor