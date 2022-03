Juvillà porta al TC l'ordre administrativa que el va deixar sense escó

L'exdiputat de la CUPpresentarà en les properes hores un recurs d'empara al(TC) contra l'escrit de la secretària general del Parlament, Ester Andreu, que ordenava als serveis de la cambra deixar-lo sense acta de diputat . La defensa de Juvillà demanaràper forçar que l'alt tribunal es pronunciï de manera ràpida sobre la qüestió. Juvillà denuncia que se li ha vulnerat el dret de participació política, la presumpció d'innocència i la llibertat d'expressió. Fonts de la CUP assenyalen que el moviment és important perquè l'alt tribunal encara no s'ha pronunciat sobre un recurs d'aquestes característiques.Ara com ara hi ha. D'una banda, el recurs a la sala penal delcontra la sentència del(TSJC) que condemna Juvillà a una pena d'inhabilitació per un delicte de. En segon lloc, hi ha els recursos de la CUP i el Parlament a la sala contenciosa del Suprem contra l'ordre de la(JEC) que obliga a retirar-li l'acta de diputat. En aquest cas, l'alt tribunal ha descartat les mesures cautelars i en els propers mesos es pronunciarà sobre el fons de la qüestió. Ara, la CUP obre una tercera via i impugna al TC l'ordre administrativa que va comportar que Juvillà perdés l'escó.L'escrit el va signar la secretària general "" i per evitar "" contra ella i els funcionaris del Parlament. Fonts de la CUP insisteixen quei remarquen que el responsable de la inhabilitació de Juvillà és la JEC, que va pressionar tant la presidenta del Parlament,, com els treballadors de la cambra.La defensa de Juvillà ha recollitque reforça les tesis de l'exdiputat cupaire. Aquesta jurisprudència, segons fonts de la CUP, assenyala que qui és competent per pronunciar-se sobre la incompatibilitat és la, que en el cas de Juvillà va emetre fins a dos dictàmens. També que no es pot retirar l'escó d'un diputat si no hi hai que no es pot fer recaure la responsabilitat d'aquest acte en un òrgan administratiu, perquè es tracta d'un acte polític.Sigui com sigui, Juvillà ja no és diputat i la CUP va anunciar dissabte que la candidataserà el seu relleu. Aquesta substitució, però, encara no s'ha fet efectiva. La CUP té poca confiança en el TC, però el recurs és un pas previ per poder portar el cas al(TEDH). Des de bon principi, els anticapitalistes han insistit que arribaran fins al final en el cas de Juvillà.

