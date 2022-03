Putin confirma que està «decidit» a controlar tot Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

es manté en les seves intencions. El president rus ha transmès al seu homòleg francès,, que està "decidit" a controlar tot el territori d'Ucraïna. Així ho ha informat l'després d'una nova trucada telefònica entre els dos mandataris que ha durat prop d'una hora i mitja i que només ha servit per reafirmar les intencions deEn un comunicat, l'Elisi també assegura que "el pitjor està per arribar" sobre la invasió russa d'. Putin, segons la versió del, s'hauria mantingut davant Macron en què els plans de la invasió segueixen tal com estaven previstos i que segueixen "" en mantenir l'operació militar sobre el país.Per la seva banda, eles manté en la seva versió oficial des de l'esclat del conflicte. El govern rus ha confirmat que es manté en el "compromís de mantenir les operacions per desnazificar" Ucraïna i que Putin ha transmès el seu "" amb el president francès.En paral·lel a aquestes declaracions, aquest dijous a la tarda està prevista la segona trobada de la taula de negociació entre les delegacions russa i ucraïnesa des de. L'seria la primera mesura que estaria sobre la taula, però vistes les declaracions de Putin davant del líder francès, sembla improbable una desescalada del conflicte bèl·lic.​​​​​

