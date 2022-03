Tractorada per denunciar la «misèria» que cobren els viticultors

La Generalitat demana un "compromís" del sector

Sota el lema "La pagesia diu prou", els viticultors penedesencs s'han sumat a la munió de protestes convocades per Unió de Pagesos arreu del territori. En el cas de la vinya, el sector ha alçat la veu amb una tractorada que ha paralitzat durant una hora el trànsit del centre de Vilafranca. La marxa ha acabat davant la seu de l'(Institut Català de la Vinya i el Vi), a les afores del municipi.Amb la marxa lenta d'aquest dijous, els viticultors exigeixen un augment del preu del raïm que s'ajusti a la defensa del paisatge que fan tant lescom les administracions. "No n'hi ha prou que s'omplin la boca amb la qualitat del paisatge mentre hi ha misèria entre els pagesos que conreem el raïm", ha criticat Josep Marrugat, que ha exigit a la Generalitat que propiciï un "desllorigador" i "s'imposi" per resoldre la situació.Marrugat ha recordat que els preus que actualment paguen els cellers no arriben a cobrir els costos de producció, "i això no es pot aguantar perquè les despeses estan augmentant constantment". En aquest sentit, ha recalcat que els pagesos reben menys d'un 10% del preu de l'ampolla de vi que paga el consumidor a la botiga. La xifra, ha assegurat, "no arriba ni al 5%" en el cas dels vins servits als restaurants. "Això és molt trist i miserable", ha asseverat.Unió de Pagesos culpa quatre grans empreses d'haver provocat aquesta situació. Assenyala directament, però la crítica més contundent és contra aquest darrer grup. El sindicat recorda que aquesta cavista gestiona el 50% del negoci dels viticultors, bé sigui comprant quilos de raïm com vi a doll, i assegura que els preus que marca -0,30 euros de mitjana- acaben condicionant tot el sector."Hi ha empreses que estan tirant el carro a l'hora de fixar preus baixos, però tota la resta de cellers s'hi ha afegit i ningú se'n desmarca", retreu Marrugat, que assegura que tot el sector "s'aprofita de la conjuntura per pagar menys, encara que siguin petits cellers amb diferents reputacions".El sindicat insisteix a demanar a l'INCAVI que intervingui, alhora que li estén la mà per buscar una solució conjunta "perquè segur que les grans empreses acusaran la Generalitat d'intervencionisme, i això és inadmissible". "Cal un arbitratge que acabi amb aquesta explotació que patim de l'agroindústria", afegeix Marrugat.Després de la protesta, els representants dels viticultors han entregat un manifest a la directora general de l'INCAVI, Alba Balcells, i al director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Josep Pena. Fonts de la Generalitat han apuntat a l'ACN que l'administració "referma el seu suport" als pagesos a l'hora de defensar una pujada de preus del raïm.Des del Departament d'Acció Climàtica insisteixen en demanar un "compromís" a tots els agents del sector vinícola i recorden que la Generalitat té poc marge legal a l'hora d'actuar en la regulació de preus. Defensen que treballen per crear l'Observatori de la Cadena Alimentària, on es publicaran els costos mitjans de producció del raïm per tal de dotar el sector de més "transparència" i instar les empreses a pagar en base a aquestes taules de despeses.El Departament també assegura que aquest 2022 intensificarà els controls per afavorir que els pagesos cobren, com a mínim, un preu que garanteixi els costos de producció. Finalment, el Govern assegura que, dins el Codi de Bones Pràctiques Comercials, treballarà per definir els criteris a tenir en compte a l'hora de calcular el cost efectiu de la producció.