Rússia s'asseu amb Ucraïna sense aturar la guerra i prepara la conquesta d'Odessa

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Delegacions de Rússia i Ucraïna es reuniran aquest dijous al migdia a la regió bielorussa de Brest en una, segons han indicat representants dels dos països. Els representants del govern dehan publicat una fotografia des de l'helicòpter que els conduirà a la taula de negociació. El ministre d'Exteriors de Rússia,, ha afirmat que "es trobarà una solució" al conflicte, però que el seu país no aturarà l'ofensiva fins a "complir els objectius", el principal dels quals és el que denomina "desmilitarització" d'Ucraïna.Prèviament a la reunió entre els governs rus i ucraïnès, el president rus,, ha mantingut una conversa telefònica durant una hora i mitja amb el mandatari francès,, en el tercer contacte entre els dos dirigents des de l'inici de la invasió. No n'ha transcendit el contingut, però Lavrov ha agraït el paper com a "mitjancer" de Macron, que també ha trucat Zelenski.Lacontinua amb l'entrada aquesta matinada de tropes russes a l'estratègica ciutat de Kherson , amb prop de 300.000 habitants. Es tracta de la ciutat més gran que han ocupat fins ara. Ara les milícies russes prenen posicions per iniciar l'assalt sobre la ciutat costanera d'Odessa. L'estat major de l'exèrcit ucraïnès ha detectat quatre embarcacions russes de gran envergadura i tres llanxes armades amb míssils i asseguren que "l'enemic serà rebut calorosament"., amb 993.000 habitants, és un enclavament estratègic per a les tropes russes perquè ofereix el control de la sortida al mar d'Ucraïna i, a més, obre camí cap a Mykolàiv, una ciutat de mig milió d'habitants que també està rebent atacs de l'artilleria russa. Al sud del país l'artilleria russa manté l'ofensiva sobre, una urbs "sense llum, aigua ni calefacció", segons l'alcalde, Vadim Boichenkom. Si caigués aquesta localitat donaria continuïtat territorial a Crimea amb les autoproclamades repúbliques prorusses de Donetsk i Lugansk.Mentrestant, a la capital,, continua el setge, amb alguns bombardejos en les últimes hores, però encara no hi ha hagut intents d'invasió. La columna de diversos quilòmetres de vehicles militars russos, segons la intel·ligència britànica, està aturada per "la resistència ucraïnesa, problemes mecànics i congestió".La guerra ha deixat almenys, segons el govern ucraïnès, i 227 persones segons l'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, que reconeix que la xifra real és "molt més alta" però només informa de les víctimes que ha pogut contrastar. El conflicte bèl·lic també ha obligat a fugir del país un milió de persones, segons el càlcul d'ACNUR.Pel que fa als, Rússia reconeix que han perdut la vida 498 soldats del seu exèrcit, mentre que Ucraïna eleva la xifra a 9.000 soldats russos morts. Rússia assegura que ha matat 2.870 militars ucraïnesos.​​​​​

