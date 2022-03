Una clara majoria de catalans defensa limitar l'oci nocturn fins a les 2.30 de la matinada

Eldesprés dels pitjors mesos deobre nous debats i no tothom està disposat a tornar a tenir discoteques obertes tota la nit al costat de casa . En concret, una clara majoria de catalans estaria. Segons una enquesta de l'sobre una eventual reforma horària, però, aquests canvis no serien tan ben vistos per tothom i rebrien més oposició entre la gent jove.El sondeig es va dur a terme entre l'octubre i el novembre de l'any passat, tot just quan l'oci nocturn havia tornat a reobrir amb el, i llavors el 63,2% de ciutadans preferirien aquest nou format amb limitació d'horari. L'enquesta neix en un context en el qual la pandèmia ha fet que molts ciutadans transformin els seus horaris i explora la percepció de la població catalana sobre una possibleen l'apartat de consum. De fet, un 37,3% dels consumidors admet que la situació de pandèmia ja els ha portat a adoptar canvis en les seves pautes de compra i oci.Pel que fa a la possible proposta que fa l'ACC sobre l'oci nocturn, és rebuda de forma. En termes generals, un 25,2% del enquestats diu estar molt a favor de limitar-ne l'horari de 6h a 2.30h, mentre un 38% assegura estar "bastant a favor" de la proposta. D'altra banda, un 7% de la població enquestada s'hi mostra indiferent i un 25,9%, poc o gens favorable a aquest horari. El tinent d'alcaldia de seguretat de Barcelona, Albert Batlle, havia plantejat fins i tot limitar encara més l'oci nocturn, fins a la 1 de la matinada . L'empresa encarregada del treball de camp, amb 800 participants i també grups de discussió, va ser l'Institut Opinòmetre i es va fer pública a finals de desembre.L'anterior gràfica evidencia unaque han participat en el sondeig. Pràcticament la meitat dels enquestats de 16 a 24 anys diu no estar gens (28%) o poc (22%) d'acord amb la proposta, mentre que quasi un 42% afirma estar-hi bastant o molt a favor. Aquests percentatges varien gradualment segons augmenta l'edat dels enquestats, fins al punt que el 71% dels participants d'entre 50 a 64 anys estaria bastant o completament a favor dels nous horaris. D'altra banda, els majors de 65 anys representen ladavant aquesta qüestió: un 9% dels enquestats no sap o no contesta quan es preguntat i altre 9% no està ni poc ni molt a favor de la mesura.Segons el grup d'experts encarregats de la investigació, els consumidors de més edat, en ser preguntats en els grups de discussió, admeten que, "com a, els hi agradaria aquest horari". No obstant, si es posen en la tessitura delsi en la delsdel sector, consideren aquest horari massa restrictiu. A més, gran part dels enquestats argumenta que, si els locals tanquessin a les 2.30, es fomentarienMalgrat l'acceptació global de la proposta, si es comparen els resultats amb altres qüestions tractades a l'enquesta, aquestaa l'hora d'implementar canvis en els horaris de la població. Els experts relacionen la disparitat d'opinions al respecte amb les diferències generacionals que existeixen quan es parla de formes d'entendre l'oci.La proposta horària per a organismes públics de 8h a 17h, amb un 79,1% que hi està bastant o molt a favor. Seguidament es troben propostes com sopar de 20h a 21h (78,4% bastant o molt a favor) o un horari per a l'oci cultural de 18h a 0.30h (77,2%). D'altra banda, la jornada laboral predilecta per als enquestats seria de 8h a 17h, amb un 73,8% bastant o molt a favor de la mesura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor