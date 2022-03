El Govern ofereix suport gratuït a les empreses catalanes que operen a Rússia i Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Eloferiràa lescatalanes que exporten, importen o tenen filials aamb l'objectiu de diversificar mercats. Així ho ha anunciat aquest dijous el conseller d'Empresa i Treball,que ha xifrat al voltant d'un miler les companyies afectades pel conflicte. En aquesta línia, el Departament també ha posat en marxa un grup de treball per fer un seguiment "periòdic" en temps real de la situació.El paquet de mesures engegades pel Govern també inclou atenció en menys de 48 hores a totes les consultes d'empreses catalanes que hagin de fer front a qualsevol incidència. El conseller Torrent ha explicat que la majoria estan tenint problemes relacionats amb eli lesEl conseller ha dit que posen a disposició de les empreses tota la xarxa d'les més de 40 oficines arreu del món, per ajudar les companyies catalanes a buscar mercats alternatius. Hi ha un miler d'empreses que tenen algun tipus de relació comercial amb Rússia o Ucraïna. Hi ha una setantena dea Rússia i onze a Ucraïna que, segons el conseller, seran l'interlocutor preferent en la perspectiva de buscar​​​​​

