El PIB català creixeria un 6% si les empreses fossin tan grans com les europees

i les organitzacions de petites i mitjanes empreseshan presentat aquest dijous un informe sobreque assegura que elcreixeria un 6% si la dimensió de les empreses catalanes s'equiparés a la mitjana europea. Els presidents de Foment,, de Fepime,, i de Cepyme,, han insistit en l'objectiu estratègic d'augmentar el volum del teixit productiu. Sánchez Llibre havia reclamat recentment que caldria duplicar el tamany de les empreses de més de 50 treballadors d'aquí al 2030.Una empresa mitjana espanyola factura anualmentmentre que una empresa europea factura de mitjana 1,4 milions, el que suposa un 32% més. Les vendes per empresa a, per posar un exemple, pràcticament tripliquen les d'una firma mitjana espanyola.Perquè el teixit empresarial català convergís amb el que és lacaldria que el nombre de(les que tenen entre 10 i 49 treballadors) s'incrementés en 13.646 unitats i les mitjanes (de més de 50 treballadors) sumés 1.482 unitats més. En aquest procés de redimensionament, la xifra de microempreses (de 0 a 9 treballadors) es reduiria en unes 16.000 empreses.Per assolir aquest objectiu, els dirigents patronals han criticat durament l'increment de laque ha fet que entre el 2014 i el 2018 el PIB català ha pujat un 17%, mentre que la recaptació fiscal s'ha incrementat fins al 48%, segons l'informe. Entre les mesures proposades per ajudar a reforçar el teixit productiu han esmentat la possibilitat d'de les seves obligacions durant quatre anys fins haver fet efectiu el seu creixement.Els empresaris han subratllat el vincle estret entre dimensió del teixit empresarial i productivitat. Una equiparació amb el volum empresarial europeu implicaria la creació dea Catalunya, les vendes augmentarien en 53.700 milions i s'elevaria la massa salarial anual en uns 8.800 milions d'euros. Tambén es produiria, segons les entitats patronals, una millora de la recaptació fiscal per IRPF, IVA, impost de societats i cotitzacions socials en uns 4.000 milions.

