Rússia acusa Occident de no fer «res» per evitar una guerra mundial «nuclear»

El ministre d'Afers Exteriors de Rússia,, ha comparat els Estats Units ambper la seva voluntat de "subjugar" Europa. "Napoleó i Hitler tenien l'objectiu de subjugar Europea. Ara els americans també el tenen", ha dit el titular d'Exteriors rus en una roda de premsa aquest dijous.Lavrov ha assegurat que la població "no ha de mirar només la pel·lícula de Hollywood", en referència a la informació dels mitjans occidentals sobre la guerra d'Ucraïna. A més, ha insistit quei ha acusat Occident de no estar fentPel ministre rus, Occident està volent "reforçar"en detriment de la de Rússia i ha dit que el país no ho pot acceptar. A més, ha acusat el govern ucraïnès d'estar utilitzant "civils com a escuts humans".Pel que fa a la Unió Europea, Lavrov l'ha acusat d'estar actuantPel ministre rus, les accions del bloc "estan mostrant quin és el seu lloc" en l'esfera internacional.Pel que fa a l'advertència de guerra nuclear, Lavrov ha dit que aquests plans estani no al de "la gent de Rússia". Segons el ministre rus, Occident està "planejant" una "guerra real" contra Rússia.

