El sector crític de Ciutadans demana la dimissió d'Arrimadas per «dignitat»

, el sector crític de, ha demanat la dimissió de tota l'executiva del partit després dels pèssims resultats patits a Castella i Lleó, on la formació d'Inés Arrimadas ha perdut onze dels dotze diputats que tenia. Els crítics s'adrecen a Arrimadas i li reclamen que convoqui un congrés extraordinari de refundació i que mostri "grandesa, generositat i dignitat".Elsrecorden el seguit de fracassos electorals patits per Ciutadans: 0 diputats a les eleccions gallegues, ensulsiada a l'Assemblea de Madrid, amb la pèrdua dels 26 diputats que hi havia i la pèrdua deal Parlament. Uns resultats que han convertit la formació en. Acusen Arrimadas i el seu equip de manca d'autocrítica, ja que va qualificar els resultats a Castella i Lleó d'"èxit".El sector crític acusa també Arrimadas de mantenir el partitper una "manca de credibilitat i de visió política" i de dirigir el partit amb mètodesi sense retre comptes. Reclamen una refundació perquè un nou lideratge gestioni el partit amb més cultura democràtica i Ciutadans "reneixi com l'au Fènix". Signen la carta a Arrimadas, a qui es dirigeixen com a "Inés", unsCiutadans una profunda crisi des de les eleccions de novembre del 2019, quan es van escolar els somnis d'd'esdevenir una alternativa de govern a Espanya i el partit va quedar reduït a deu diputats al Congrés. A partir d'aquell moment, va començar la desbandada. En el cas de Catalunya, bona part dels seus exdiputats s'han desvinculat de la formació, molts d'ells per ubicar-se. Renovadors va néixer per aplegar els crítics que volien romandre dins del partit i és liderat per un grup d'exdiputats al Parlament com

