La vacunació amb la dosi de record s'alenteix, amb la pandèmia continguda

Lade la pandèmia de la Covid-19 continua baixant, mentre la vacunació s'alenteix. En les últimes hores s'han subministrat 438 primeres dosis, 5.043 segones dosis i 3.887 dosis de record. Hi ha 6.289.405 catalans amb la pauta completa de la vacuna, un 86,3% de la població de més de 12 anys.S'han confirmat 5.401 nous casos a Catalunya en les últimes 24 hores, amb un total de 2.419.513 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa als hospitals, es manté la davallada d'ingressats per Covid. Aquest dijous s'han notificati el total d'hospitalitzats és de 1.270.A les UCI es manté la davallada de crítics: avui hi ha 180 pacients crítics (-10). Salut notifica 17 morts per Covid en les últimes hores i el total se situa en 26.648.La taxa de reproducció del virus o Rt se situa en 0,85 -cada 100 contagiats en contagien 85, de manera que la pandèmia no creix- mentre que el risc de rebrot baixa 11 punts fins als 625. L'11,51% de les proves ha donat positiu durant l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 783,40 a 766,81 casos per 100.000 habitants i la de set dies baixa de 342,62 a 335,25 casos per 100.000 habitants.​​​​​​​​​

