Zelenski celebra haver «trencat» els plans de Putin i xifra en 9.000 els soldats russos morts

El president ucraïnès,, s'ha felicitat en la matinada del dijous per haver “trencat” els plans de Rússia i ha declarat el seu orgull per la resistència “heroica” dels ucraïnesos. “Som una nació que ha trencat els plans de l'enemic en una setmana. Plans escrits des de fa anys: astuts, plens d'odi cap al nostre país, el nostre poble”, ha dit el mandatari en un vídeo publicat en xarxes socials, just quan les tropes russes han pres la seva primera gran ciutat al país, Kherson.Zelenski, vestit de color verd militar, ha afirmat “admirar sincerament als habitants heroics” de les ciutats que resisteixen davant les forces russes. El president ha assegurat queen una setmana, una xifra molt superior als 498 morts reconeguts per Rússia.Mentrestant, l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) ha informat que almenyshan fugit d'Ucraïna quan fa ja una setmana des que dijous passat el president rus, Vladímir Putin, anunciés una operació militar al país. "En només set dies hem estat testimonis de l'èxode d'un milió de refugiats d'Ucraïna als països veïns", ha assegurat en el seu compte de Twitter l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi.​​​​​

