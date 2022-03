Quatre visitants del Mobile, en una atracció virtual d'SK Telekom Foto: ACN

Un avatar creat amb el mòbil

Un dels principals atractius delés l'entrada al món virtual a través del, un concepte pel qual han apostat grans operadors com Meta, Telefonica, la sud-coreana SK Telekom o l'start-up catalana Linkin Realities. La multinacional asiàtica ofereix en el seu estand diverses experiències, com una atracció per a quatre persones equipades amb unesi que els introdueix en una societat futurista o veure's immers en un concert de Dua Lipa i ballar al ritme d'un dels seus èxits. "Serà com quan va aparèixer la televisió, al final tothom tindrà unes ulleres de realitat virtual a casa i podrà gaudir de l'atracció", pronostica la promotora de l'estand de SK Telekom, Paula Carreras.Carreras sosté que el seu ús serà com quan va aparèixer la televisió a les llars, al principi només els ciutadans amb més capacitat econòmica en podien tenir fins que anys més tard es vai tothom en va poder gaudir.En el metavers, encara en un estadi molt inicial, l'usuari crea unque entra en la seva pròpia realitat virtual i les seves estructures i interactua amb altres avatars que estan gaudint de la mateixa experiència. En el cas d'SK Telekom, poden participar en un concert de Dua Lipa junt amb altres avatars, o entrar en una galeria d'art amb obres reals (no NFT) i amb la història de cada una d'elles.Per participar en el concert de l'estrella musical, els visitants a l'estand d'al pavelló 3 de Fira de Barcelona es posen unes ulleres virtuals i utilitzen dos, dels quals un serveix per moure l'avatar i l'altre per expressar emocions, segons expliquen des de l'estand de l'empresa.En l'edició d'aquest MWC,ha ofert als seus visitants l'opció d'accedir al seu estand físic a la fira i al situat en el metavers mitjançant un dels avatars predefinits. Es tracta d'una experiència que ja va iniciar l'any passat amb un denominat "bessó digital", amb la diferència que enguany els usuaris hi han pogut veure les demostracions presents a la fira com el "barman" 5G, entre d'altres. A més, els visitants virtuals han pogut assistir a les ponències i reunir-se amb els experts de la companyia.Precisament, la multinacional presidida per José María Álvarez-Pallete ha anunciat aquesta setmana el llançament d', una convocatòria d'àmbit global a través de Wayra per captar start-ups del metavers i ajudar-les a créixer. Wayra, que és el hub d'innovació oberta de la companyia, posarà el focus en els projectes emergents que estiguin desenvolupant la connectivitat, dispositius, plataformes virtuals, eines d'identitat i NFT, entre d'altres.A l'estand d'Acció del, l'start-up Linkin Realities ofereix al desenvolupadors la possibilitat de crear avatars per a empreses i als seus clients i a usuaris com a primer pas per crear una identitat digital en un món "virtual i immersiu que cada vegada s'està generant més", remarca en declaracions a l'ACN el seu director de màrqueting, Jordi Conejero.En el cas d'aquesta start up, amb seu a Barcelona Activa, els usuaris poden crear un avatar en segons utilitzant un mòbil. A continuació, la imatge en 2D fa el salt a 3D mitjançant lai l'avatar es pot configurar en funció de si es vol fer-ne un ús més professional o lúdic. "L'usuari té capacitat de personalitzar aquesta imatge i projectar-la en el metavers", assenyala.té actualment set treballadors però ja està estudiant ampliar plantilla per continuar desenvolupant el seu producte. En tres dies, ha creat entre 500 i 600 avatars en les demostracions que ha fet entre els visitants del seu estand i espera poder superar els 700 o 800 al tancament del 4YFN, aquest dijous a la tarda. Conejero es mostra satisfet pel contactes fets entre nous clients potencials de l'empresa, que està oberta a l'entrada de nous socis.

