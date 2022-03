«Cal un corredor solidari perquè els infants puguin sortir d'Ucraïna»

Dues estades l'any

Els infants són un dels col·lectius que està patint més el conflicte a Ucraïna. Ho sap bé, presidenta de l'entitat És per tu. Amb seu a la Torreta, a la Roca del Vallès, i amb presència a tot el país, aquesta entitat organitza des de l'any 1998 viatges i estades a Catalunya de nens i nenes ucraïnesos, afectats per les radiacions derivades per l'explosió nuclear de Txernòbil. Això fa que comptin amb molts contactes a la zona on hi ha el conflicte després de la invasió russa.En conversa amb, Martín es mostra contundent: "Demanem unperquè els nens puguin sortir d'Ucraïna. S'ha de poder treure a mares i a nens i nenes". "Que facin un alto al foc i que deixin passar", reclama.La dona alerta que la situació de les famílies és"Ens diuen que ja estan molt malament. Comença a escassejar el menjar i els nens no tenen bolquers. N'hi ha que han marxat, però els que s'han quedat s'han d'amagar dia i nit en soterranis o en forats on fins ara guardaven patates. És un caos", explica.Martín diu que només a Catalunya unesja han fet saber que volen acollir els infants ucraïnesos i les famílies que fugen de la guerra.És per tu organitza dues estades l'any amb infants ucraïnesos: a l'estiu, durant dos mesos, i 30 dies per Nadal. El passat 15 de gener un grup de 45 nens i nenes va marxar de Catalunya després de la seva última estada.La majoria d'ells, d'entre sis i deu anys, procedeixen de la població d'Ivankiv i dels llogarets propers a pocs quilòmetres de la central nuclear de Txernòbil.​​​​​

