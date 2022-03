Abramovich posa a la venda el Chelsea

Altres notícies que et poden interessar

El propietari deli empresari molt proper a Putin, el rus, ha anunciat aquest dimecres a través d'una carta pública que ha posat a la venda el club blue degut a "la situació actual" en relació a la guerra a Ucraïna. El magnat ha confirmat que la venda no serà accelerada i que crearà una fundació per ajudar les víctimes de la invasió a Ucraïna."M'agradaria abordar l'especulació dels últims dies als mitjans en relació a la propietat del Chelsea FC. Com he dit abans, sempre he pres decisions pensant en el millor interès del club. En la situació actual, per tant, he pres la decisió de vendre'l, ja que penso que és", ha indicat Abramovich, propietari del club des de l'any 2003.L'empresari rus, de 55 anys, ha explicat que seguirà el procés i que no demanarà que es pagui cap préstec. Pel que fa a la, ha informat que s'hi donaran tots els beneficis nets de la venda. "Això inclou proporcionar fons crítics per a les necessitats urgents i immediates de les víctimes, així com suport al treball de recuperació a llarg termini", ha matisat.Durant aquests gairebé 20 anys al capdavant del club, Abramovich ha aconseguit diversosamb el Chelsea: cinc títols de la Premier, cinc de l'FA CUC, tres de la Copa de la Lliga, dos de Champions, una Europa League i un del Mundial de Clubs, precisament el 2021, competició de la qual encara és el vigent campió.​​​​​

