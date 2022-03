Un nou atac rus deixa sense calefacció part de Kíiv

⚡️A large heating main was torn apart by a missile strike near the railway station in #Kyiv, Ukrainian media report pic.twitter.com/LI06uGa15J — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

Segueix l'atac rus contra. Una forta explosió aquest dimecres al vespre a causa d'un nou llançament derussos ha afectat una canonada de distribució, fet que ha deixat part de la població sense, un problema que es pot allargar durant tota la matinada. Els projectils han afectat un sistema d'aigua calenta, en una zona molt propera alTot plegat el mateix dia que s'ha produït un desplegament de paracaigudistes a la segona ciutat d'Ucraïna,, i operació especial a la zona del Donbass per afermar la posició de l'exèrcit rus. Aquests són els últims moviments deen l'ofensiva militar contra el país veí, que encara resisteix després d'una nova jornada d'atacs en múltiples places.L'arribada dels paracaigudistes a Khàrkiv es produeix l'endemà d'un atac contra la seu del govern regional, una de les escenes més impactants del conflicte. L'ofensiva de l'exèrcit rus en el setè dia de la guerra se centra en les principals ciutats ucraïneses. El bombardeig a Khàrkiv és només un dels atacs amb més força avisats pel Kremlin: la ciutat desegueix completament assetjada;ha estat bombardejada, amb quatre víctimes mortals. Putin es va comprometre amb Emmanuel Macron que no atacaria la població civil.A la vegada, aquest mateix dimecres s'ha confirmat que la guerra ha causat més de, segons ha informat el Servei d'Emergències ucraïnès. A més, gairebé 874.000 persones han fugit del país des de la invasió llançada per Rússia, i hi ha un milió de refugiats interns, segons l'ONU.​​​​​

