L'Ajuntament de les Borges Blanques acata la justícia i penja la bandera espanyola

L'Ajuntament de lesha penjat aquest dimecres la bandera espanyola aldelper complir amb un. En concret es tracta del compliment d’una sentència ferma dictada el 2014 pel Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, que havia rebut unpresentat per laa Catalunya, encapçalada aleshores perEl consistori borgenc havia de prendre un determini després que hagués vençut el període per obeir la sentència, que finalment ha estat complida tambéque onejava en un dels extrems de l’edifici, tal com informa el diari Som Garrigues. La bandera espanyola es pot veure a la balconada juntament amb lai la de la localitat i amb unen el qual s’hi llegeix: “La bandera estatal penja en aquest Ajuntament en compliment d’una sentència judicial”.L’alcaldessa de la localitat,, de Junts, assegura en declaracions al digital que la decisió de col·locar la bandera s’ha pres per no carregar de problemes els funcionaris de l’ajuntament, per bé que diu que pròximament es tornaran a treure totes les banderes que ara onegen al balcó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor