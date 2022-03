El Mobile preveu superar l'impacte econòmic previst: «Els resultats són fenomenals»

L'impacte econòmic de l'edició d'eguany delsuperarà elsinicialment per l'organització, segons ha assegurat en una entrevista amb l'ACN el CEO de la GSMA,. "Estem encantats, mireu al vostre voltant", ha indicat Hoffman en una conversa des del cor del MWC.Tot i que encara no s'atreveix a donar xifres de participació i admet que seguiran per sota de les del 2019, Hoffman defensa que els resultats del primer Mobile post-pandèmia "". "Amb el que hem vist aquesta setmana, l'impacte econòmic serà més d'un quart de 1.000 milions d'euros. La nostra feina és reunir la indústria, però també contribuir a la comunitat local i ajudar-la a tirar endavant", ha precisat."Tothom sembla estar molt content que el MWC hagi tornat, els restaurants tenen feina,", ha assenyalat el CEO de la GSMA, que destaca que les aglomeracions al transport públic, per agafar taxis o moure's per la ciutat ja han "tornat als nivells del Mobile". "He sentit que les discoteques i els restaurants obren fins tard,", ha reiterat."Les mascaretes amaguen els, la gent està molt contenta", ha defensat Hoffman en la seva conversa amb l'ACN. Segons ell, tot i que no s'arribarà a les xifres rècord de participació prèvies a la pandèmia, els congressistes consideren que fins i tot "és millor". "El. De comptar amb la gent apropiada, dels llocs que toca, i dels nivells que cal, i és el que estem veient, alts càrrecs d'arreu del món aquí per reunir-nos i debatre", ha destacat.Hoffman ha assenyalat que el Mobile té "" cap a l'ecosistema d'empreses local i la indústria a nivell global, i que per això és tan important el bon funcionament d'aquesta edició del congrés. "Vam ser dels primers, si no els primers, en ser impactats de debò el 2020 per", ha recordat, afegint que ara que han recuperat "l'envergadura" volien "liderar el camí" de la recuperació.Hoffman ha remarcat que la relació entre la GSMA, Fira i les administracions –Ajuntament, Generalitat i govern espanyol-Preguntat per la fi del contracte el 2024, l'organitzador del Mobile diu que encara no han pensat sobre què fer més enllà d'aquesta data."Un cop acabem aquest congrés, cap a mitjans d'any començarem a obrir negociacions i a parlar del futur, primer internament, i després veurem què passa", ha afirmat. En concret, ha dit que la GSMA no es marca calendaris però que la decisió sobre els plans de futur es prendrà "probablement a mitjans del 2023".Hoffman ha reiterat el posicionament de la GSMA sobre elque ha descrit com a "ferm". "Es va prohibir el pavelló rus, i condemnem la invasió d'un país sobirà, volem pau i seguim el que dicten les sancions", ha dit.Tot i la prohibició del pavelló rus, al MWC d'enguany hi ha hagut empreses provinents de Moscou. "No podem aturar a empreses que poden participar al congrés, legalment, algunes han vingut, però esperem que quan tornin a casa contribueixin a fer la pau", ha remarcat.

