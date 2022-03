El 20% de les dones ocupades a Catalunya treballa a temps parcial, més del triple que els homes

Dones estrangeres, les més castigades

Poca presència de dones directives

Exigències del sindicat

Una de cada cinc dones ocupades a Catalunya –el 20%- treballa a temps parcial, una taxa que multiplica per 3,5 la dels homes, que és del 5,6%. A més, dins el col·lectiu de dones amb contracte a temps parcial, un 43,5% reconeix que no treballa a jornada completa perquè no troba ofertes de feina a temps complet. Així ho revela l'estudi 'Plans d'igualtat i condicions de treball de les dones a Catalunya', presentat aquest dimecres per Comissions Obreres (CCOO). Segons el sindicat, la situació general de les dones al mercat de treball és "clarament pitjor que la dels homes" i exigeix la implementació "real" de plans d'igualtat i es persegueixi "fermament" a les empreses que incompleixin aquesta obligació.A banda d'una elevada taxa de parcialitat, l'informe de CCOO posa de manifest les diferències en la taxa d'ocupació, també inferior en el cas de les dones. En concret, el 67% de les dones catalanes d'entre 16 i 64 anys tenen feina, un percentatge que pels homes s'eleva fins al 73,5%. Aquí, les diferències són especialment notables en trams d'edat més avançats. Si bé la taxa d'ocupació és superior per a les dones de menys de 25 anys –un 31,1% de les dones per un 29,2% dels homes-, en la franja d'entre 25 i 54 anys les diferències s'eixamplen a favor dels homes. En aquestes edats, la taxa d'ocupació dels homes és del 86%, mentre que la de les dones és inferior al 79%.El sindicat atribueix aquestes dades al fet que les dones encara acostumen a fer-se càrrec de les tasques de la llar. "Mentre que els homes desocupats estan en una situació de jubilació o estan estudiant, les dones han de dedicar temps a les tasques domèstiques", ha assenyalat la secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de CCOO de Catalunya, Dolors Llobet. "Si continuem assumint aquestes tasques i no passem a la corresponsabilitat, passarem a parlar del concepte 'd'escala trencada', que no ens permet fer carrera i promocionar laboralment", ha afegit la secretària de Dones i Polítiques LGTBI del sindicat, Mentxu Gutíerrez.La situació és encara més delicada per al col·lectiu de dones estrangeres, que presenta una taxa d'ocupació molt inferior a la resta de la població. Segons CCOO, poc més de la meitat de les dones estrangeres residents a Catalunya –un 52,3%- tenen feina, un percentatge que és del 70% per les dones de nacionalitat espanyola. El mateix passa amb la taxa d'atur, on les dones (11,7%) es troben en una situació pitjor que els homes (9%). Novament, les dones de nacionalitat estrangera són les que tenen més dificultats a l'hora de trobar feina, segons l'informe de CCOO. La seva taxa d'atur se situa en el 26,3%, molt superior al 8,8% que presenten de mitjana les dones de nacionalitat catalana.Tot i que CCOO celebra que durant els últims anys s'hagi reduït la bretxa salarial de gènere –ha passat del 23,9% el 2009 al 20,6% el 2019-, el sindicat recorda que aquest indicador no proporciona per si mateix "informació sobre les condicions salarials objectives, ni de les dones ni dels homes". "De fet, la disminució de la bretxa salarial és compatible amb aspectes negatius com l'augment de les desigualtats salarials, baixades salarials als estrats més vulnerables o l'augment del percentatge de treballadores que cobren salaris per sota l'SMI", afegeix. En aquest sentit, CCOO apunta que les dones haurien de cobrar un 26% més per acabar amb la bretxa actual.En relació amb la bretxa salarial, el document també revela que la presència de dones en càrrecs directius és inferior a la dels homes, mentre en sectors més precaritzats la situació és contrària. En concret, un 5,6% dels homes ocupa alts càrrecs directius mentre que el percentatge en el cas de les dones és del 3,1%. En el cas del personal en sector com la restauració o el comerç, en canvi, un 14,7% dels homes treballen en aquests sectors, mentre que en el cas de les dones el percentatge creix fins al 23,8%.La primera exigència del sindicat per avançar en igualtat entre homes i dones a la feina és implantar de forma decidida la reforma laboral, que ha de contribuir a incrementar els contractes indefinits i reduir la temporalitat. També remarca la importància d'avançar en l'increment del Salari Mínim Interprofessional fins a aconseguir que aquest assoleixi el 60% del salari mitjà, tal com estableix la Carta Social Europea.A banda de demanar més formació amb perspectiva feminista i més recursos per a polítiques actives i orientació professional, CCOO ha anunciat que a partir del 7 de març iniciarà una campanya de seguiment i vigilància a totes les empreses que estan obligades a tenir un pla d'igualtat i que encara no han obert cap procés per posar-lo en marxa. A Catalunya, al voltant de 6.000 empreses estan obligades a implementar-lo, segons les dades recollides pel sindicat. En paral·lel, CCOO ha reclamat més recursos per a la Inspecció de Treball perquè es persegueixi "fermament" a totes les empreses de més de 50 treballadors que no tinguin un pla d'igualtat o no tinguin un protocol d'assetjament sexual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor