Famílies partides

Pancartes de No a la Guerra i Stop Putin a la concentració de Sant Celoni Foto: Jordi Purtí

"Des que ha començat la guerra,. S'hi sento passar el tren o un avió o qualsevol soroll una mica estrident em desperta i em posa en alerta. Ho estic passant molt malament". Així s'explica, unaque aquest dimarts al vespre ha participat de la concentració contra la invasió de l'exèrcit de la Federació Russa a Ucraïna.Ha volgut ser-hi present i ser al davant al costat de la pancarta de "i deixant anar les llàgrimes pel que està passant al seu país. "Estic amb ells amb tota la meva ànima, no em puc ni imaginar el que estan patint els meus compatriotes, com viuen allà", afirma Oksana Babitska.Cada dia parla amb la seva família, que per sort, viuen allunyats d'on hi ha els combats. Estan a prop de Polònia i assegura, però, que no estan preparatsni estan tranquils, ni tenen lloc per amagar-se "ens pot ajudar a posar fi a el conflicte".és una altra celonina ucraïnesa. Permanentment, està connectada, mentre sigui possible, a canals de televisió ucraïnesos per seguir l'actualitat. Viu amb horror les imatges que els arriben d'edificis derruïts i cremats. Assegura que mai s'havien imaginat que això pogués passar-los a ells. També viu el conflicte amb molt patiment perquè té el convenciment que l'exèrcit rus té ordres directes d'atacar la població civil: "Disparen a nens i hospitals. L'única cosa que vol Putin és que desapareguem del planeta, vol matar-nos a tots". Pankiv vol remarcar que l'exèrcit rus fa servir dones i nens "com escuts humans".En aquest sentit,, remarca que Vladimir Putin "no permet que siguem una part de la Unió Europea" i que "vol recuperar l'antiga Unió Soviètica i, fins i tot li agradaria recuperar les repúbliques de Romania, Bulgària, Polònia... tot l'Est. Diu que Ucraïna no existeix".Una altra veïna, de nom també-molt comú a Ucraïna- diuen que la setantena de persones de la comunitat ucraïnesa de Sant Celoni tenen les famílies partides. Algunes tenen els pares allà, o alguna germana, o altres familiars, però ara "estem més units que mai". No s'està de dir queque "menja el cervell als seus ciutadans". Està convençuda que el que busca és enderrocar el govern actual i posar "un titella" de president.Lade Sant Celoni, agraïda per la resposta celonina, fa un clam per animar els catalans a fer donacions econòmiques. Si només la meitat de la ciutadania catalana donés un euro al mes suposaria una injecció de quatre o cinc milions d'euros mensuals que ajudaria molt als ucraïnesos, diuen.​​​​​

