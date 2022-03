Catalunya podria tenir aquesta setmana les primeres pluges en mesos

Aquest dimecres ens creua una pertorbació que deixarà ruixats sobretot a partir de migdia. A més, localment no descartem alguna tempesta i algun gra de calamarsa o pedra petita. Més detalls, al butlletí actualitzat: https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/V48Ps12JdM — Meteocat (@meteocat) March 2, 2022

L'esperada pluja a Catalunya podria arribar aquesta mateixa setmana, i fins i tot, durant la tarda d'aquest dimecres. Això es desprèn de la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que situa els ruixats especialment a les comarques de Girona, del Prepirineu i dels Pirineus, a més de la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.En tot cas, el Meteocat especifica que seran d'intensitat feble o moderada, i que hi haurà poca acumulació de precipitació. En alguns llocs, la pluja pot anar acompanyada de tempesta i calamarsa o pedra petita. Pel que fa a la cota de neu, baixarà dels 1.800 als 1.600 metres. La previsió per a les comarques de Barcelona i Lleida no descarta pluges, però les veu més improbables.Pel que fa als pròxims dies, el temps serà calmat, encara que nublat, fins al cap de setmana. Serà dissabte, diumenge i dilluns quan els ruixats poden tornar a caure a gran part del país, també lligats d'una lleugera baixada de les temperatures.

