Tensió en directe a TV3: milicians ucraïnesos tallen la connexió de Lluís Caelles

La connexió en directe amb Lluís Caelles, enviat especial de TV3 a Ucraïna, evidencia la dificultat per desplaçar-se i també d'informar sobre el terreny pels nombrosos controls de les milícies armades i de l'exèrcit https://t.co/Y0GNFVgtIk pic.twitter.com/fCph60WEyu — 324.cat (@324cat) March 2, 2022

La incertesa i la tensió que es viu a Ucraïna s'ha fet evident en directe a TV3 aquest dimecres., enviat especial de la cadena pública, ha patit la irrupció d'uns milicians mentre connectava amb el Telenotícies Migdia per explicar, des de, com va el seu recorregut entre Kíev i la frontera amb Polònia.En el moment de la connexió ja s'ha vist com un home li tornava el seu passaport, i just després de saludarha aparegut un cotxe per darrere, del qual n'han baixat uns quants homes més que han ordenat tancar el directe. "Intentaré acabar la connexió, hi ha moltes milícies repartides pel país.", ha dit Caelles abans de tallar-se la connexió.Precisament, aquest dimarts Manel Alías va patir, en el seu cas a Rússia. El periodista va ser aturat per la policia del país minuts abans d'una connexió al Més 324. Ell mateix ho va explicar durant la seva intervenció al programa presentat per Xavier Grasset.​​​​​

