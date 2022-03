El Tribunal Suprem rebutja suspendre l'ordre de la Junta Electoral sobre el cas Juvillà

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs del Parlament que demanava mesures cautelars sobre el cas de Pau Juvillà. La cambra catalana reclamava que se suspengués l'acord de la Junta Electoral Central (JEC), que demanava la retirada de l'acta del diputat de la CUP condemnat per desobediència. De fet, el mateix ple del Parlament va aprovar presentar aquest recurs amb els vots a favor d'ERC, Junts, CUP i comuns.El Suprem repeteix els mateixos arguments que va utilitzar per rebutjar el recurs de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, a qui també se li va retirar l'acta després de ser condemnat per desobediència per no despenjar a temps una pancarta de la façana del Palau de la Generalitat en favor dels "presos polítics i exiliats".Segons el tribunal, la "inelegibilitat sobrevinguda" no és una competència exclusiva del Parlament i "davant la seva inactivitat o qualsevol altra raó" pot actuar l'administració electoral en aplicació directa de la LOREG "per tal de fer efectiva la "prescripció legal examinada". Juvillà ha estat condemnat pel TSJC a sis mesos d'inhabilitació per no haver tret els llaços grocs del despatx de la CUP a la Paeria en període electoral. El Suprem també va desestimar fa uns dies el recurs que va presentar el propi Juvillà en el mateix sentit per demanar que suspengués cautelarment l'ordre de la JEC.La CUP ha dit fins ara que no substituiria Juvillà com a diputat fins que el Tribunal Suprem tombés les mesures cautelars presentades pel Parlament. Un fet que s'ha produït ara. Així doncs, la número dos de la llista de la CUP-NCG a Lleida a les passades eleccions al Parlament, Nogay Ndiaye, passarà a ser diputada de la cambra en els pròxims dies. La CUP sí que va substituir Juvillà com a secretari de la mesa del Parlament a causa dels seus problemes de salut. Un càrrec que ara ocupa el diputat anticapitalista Carles Riera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor