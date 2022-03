L'exdirigent del PP acusat d'agressió sexual recull l'acta de diputat

Hi haalper la decisió de l'exsecretari generalde recollir la seva acta de diputat al Parlament i donar-se de baixa del partit, que va obteniren les eleccions catalanes. Serrano havia renunciat a la secretaria general en haver-se fet pública una denúncia contra ell per part d'una companya de la formació per una suposada. Els fets es van produir en vigílies de les eleccions de l'any passat i Serrano anava de quatre a la llista del PP per Barcelona. No va ser elegit, però es va comprometre a renunciar a l'escó en cas que corrés la llista, cosa que ha passat amb la renúncia d', regidora de Barcelona i que impulsa ara un nou projecte polític, el partit Valents.Daniel Serrano, que sempre hales acusacions, era un home de la total confiança del president del PP a Catalunya,De fet, era el seu braç dret. La seva caiguda a les portes d'una campanya electoral difícil va contribuir a entorpir els missatges del partit. Però què ha mogut ara a Serrano a canviar d'opinió i quedar-se l'acta, sorprenent la direcció del PP?Segons fonts del partit, en el canvi de decisió de Serrano hi ha la voluntat que el seu cas torni al(TSJC), que haurà de decidir sobre els fets al tractar-se Serrano, sent de nou diputat al Parlament, d'una persona aforada. Al PP confien que, en mans del TSJC, l'assumpte guanyi celeritat i es puguien breu.Però en l'actuació de Serrano hi ha tingut un pes decisiu el que ha passat amb l'exdiputat de JuntsL'exportaveu va ser denunciat per un suposatsexual i el partit el va forçar a deixar l'escó i passar a l'ostracisme. Finalment, el gener passat, el jutge va considerar que les acusacions eren falses . Pujol, que ara lluita als tribunals per restituir la seva honorabilitat, ja ha estat rehabilitat pel partit tot i que per ara no ha tornat a l'activitat política. Serrano creu que amb ell passarà el mateix., el cinquè a la llista del PP per Barcelona, haurà d'esperar. Cap de gabinet d'Alejandro Fernández, el partit donava per fet fins fa ben poc que seria diputat. Però alguna maledicció recau en un PP català condemnat a no arribar als tres diputats propis. Quan va començar la legislatura, tan sols Alejandro Fernández era diputat amb carnet del PP.i Eva Parera van ser fitxades com a independents. Després, Roldán s'hi va afiliar. Quan Parera va engegar el projecte de, la seva situació amb el PP es va fer insostenible i va abandonar el Parlament. Per fi els populars tenien a l'abast el tercer escó en mans segures. Ara esperaran al TSJC.

