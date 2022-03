Aragonès avala l'enviament directe d'armes a Ucraïna per part d'Espanya

Altres notícies que et poden interessar

El president de la Generalitat,, ha avalat aquest dimecres l'enviament d'armes aper part d', però ha defensat que veu "més rellevant" enfortir les sancions econòmiques a. Ho ha dit en declaracions als mitjans durant una visita adesprés que el president del govern espanyol, hagi anunciat que l'Estat lliurarà material militar ofensiu a Ucraïna . En el mateix debat, el portaveu d', ha fet una intervenció crítica amb l'OTAN i contrària "a totes les guerres".Aragonès ha sostingut que el "reforç de les capacitats militars d'Ucraïna és", però que ho és més que se segueixi la "línia d'enfortir l'estratègia de les sancion econòmiques" per tal de. El cap de l'executiu català ha afirmat que la Generalitat ha apostat des d'un inici per una sortida "purament diplomàtica" a la guerra a l'est d'Europa, però que ara hi ha una agressió militar per part de Rússia i queTot i això, ha advertit que l'enviament de material militar s'ha de fer amb una "traçabilitat de com es gestionarà aquest armament per preveure que no hi hagi", com creu que ha passat en altres llocs en el passat. Aragonès ha demanat a Sánchez alinear-se amb la(UE) davant la situació a Ucraïna i ha trucat a la unitat continental per restablir la pau: "Serem molt més forts per aconseguir la defensa d'Ucraïna i de la pau si hi ha unaa Europa".El president català ha explicat que hi haque s'allotgen als albergs que ha posat a disposició de la Generalitat perquè són persones que eren a Catalunya de manera temporal i no poden tornar al seu país. També ha dit que s'estan preparant per acollir refugiats "les properes setmanes" i ha recordat que dimarts ja va activar unEn aquest sentit, ha apuntat que la UE ha establert uns fons que es distribuiran als estats per acollir refugiats ucraïnesos i ha reclamat al govern espanyol que destini a la Generalitat la part d'aquests fons que correspongui a Catalunya. Aragonès ha fet aquestes declaracions durant una visita a, a les quals ha reivindicat com una "terra d'oportunitats" per a una reindustrialització verda i digital.​​​​​

