Telecinco acomiada Paz Padilla de «Sálvame»

ha estat acomiadada dedesprés de 13 anys de contracte, segons ha informat la revista Lecturas. El motiu que al·lega la cadena de televisió és que el passat 20 de gener va abandonar el plató del programa Sálvame, del qual era presentadora, després d'una topada amb Belén Esteban per la seva suposada postura contrària a les vacunes contra la Covid.Tot va començar dies abans de la nit de Cap d'Any, que la humorista anava a presentar en la cadena de Mediaset. Padilla va anunciar que havia donat positiu i es trobava confinada a casa, i els presentadors de les Campanades en les cadenes rivals van voler mostrar-li el seu suport en una conversa en xarxes socials.En el vídeo, Padilla explicava que havia passat el virus per segona vegada. "És que és igual, les vacunes no serveixen per a res", va dir la humorista, que va assegurar que "laés la de la bestiola de 'Luján', i la bestiola ha mutat i ara tenim la 'oritrón'», va dir, confonent Wuhan i òmicron i desconeixent que la vacuna contra la Covid és igual d'efectiva davant d'òmicron per evitar hospitalitzacions i mort.

