El jutge absol el raper Morad d'intent de robatori amb força el 2018

El jutjat penal 11 de Barcelona ha absolt el raperdels delictes d'intent deamb força il'any 2018, tal com ha comunicat el TSJC. Lademanava dos anys i mig de presó per haver intentat entrar en un domicili del barri del Putxet, a Barcelona, el matí del 12 d'abril de 2018. La defensa argumentava que no hi havia proves concloents.En la, de 14 pàgines, la jutge exposa els dubtes sobre la seva participació en els fets. "", resumeix, i afegeix que no s'han resolt els dubtes tampoc sobre la realitat dels fets denunciats. En aquestes circumstàncies, diu la jutge, és "lògic, humà i prudent" adoptar una resolució favorable a l'acusat i per tant dictar un pronunciament absolutori.En el procediment hi havia un altre acusat que també ha quedat absolt. Al judici, Morad va negar els fets i va dir que "no en tenia cap necessitat". És elque ha hagut d'afrontar Morad acusat de robatori.

