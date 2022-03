ha oficialitzat aquest dimecres el que fins ara era un secret mal guardat. El president gallec ha indicat que farà el pas per liderar eldesprés de l'adeu de, rostit pel pols mantingut amb. "La decisió és una combinació de precipitació i meditació, encara que sembli contradictori", ha apuntat Feijóo en un acte a Galícia. Aquesta tarda reunirà la direcció del PP gallec per comunicar que farà camí cap a, que no implicarà que deixi immediatament la presidència de la regió, revalidada el juliol del 2020 gràcies a la quarta majoria absoluta consecutiva.Casado va fer ahir el seu discurs decom líder de la formació davant de lael màxim òrgan entre congressos, després de la guerra interna que ha sacsejat el partit . Casado va fer una defensa del seu llegat i va expressar de manera explícita la sevaa Feijóo. No va fer mencions concretes a la crisi viscuda fins al final del seu discurs, quan ha defensat la seva gestió, lamentant el que hagi pogut fer malament, però també la "que ha patit, "inèdita en la història democràtica", i que va considerar que en cap cas mereixia.Malgrat que el seu mandat s'ha caracteritzat per un acusat populisme, Casado va aprofitat el discurs per enviar un missatge als seus i especialment llançar un dard contra Ayuso. Casado va carregar contra el "populisme" tot dient que continua creient en "la política seriosa i institucional, en la raó, enfront la invasió deli l'". També va afirmar que "laara no cotitza a l'alça", però va advertir al seu partit de no caure en "lade jugar en el terreny de joc dels nostres adversaris". Això deixaria "orfe" una part de la societat, segons l'encara president del PP. Va refermar que el PP representa el que "sempre ha estat, eli va treure pit per haver aconseguit "agrupar el terreny de la moderació".

