Antònia Vicens rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

L'escriptora mallorquinaés la receptora delNascuda el 1941 a Santanyí, a Mallorca, és autora de novel·les, de contes i poemes reconeguts arreu del territori català. A més,amb la novel·la 39º a l'ombra, una obra que la va catapultar dins el panorama literari català.ha estat guardonada amb altres distincions solemnes del món de la cultura catalana com el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Palma, la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Santanyí i el Premi Josep M. Llompart de l'Obra Cultural Balear.El jurat del guardó,, va decidir atorgar el guardó a Antònia Vicens i Picornell "per la seva obra literària o científica en llengua catalana, i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans".El jurat també la reconeix "i la innovació en la recerca d'una veu narrativa. Pel seu compromís amb la llengua i el seu activisme, que es veu en l'inconformisme que implica treballar la veu literària al llarg de la vida, i també en la capacitat de cultivar la llengua en edats tardanes des de diferents gèneres, fet que ha generat com a resultat una de les trajectòries més sorprenents de la nostra literatura".Ha remarcat també la "creació d'una veu en constant experimentació, en la qual es reconeixen les generacions més joves de poetes".en una localització triada conjuntament amb la persona premiada.

