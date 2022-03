Juan Magán encén les xarxes en dir que vol «abraçar Putin i dir-li t'estimo»

El cantant catalàha causat controvèrsia a les xarxes per la seva particular opinió sobre la guerra d'Ucraïna. En una publicació al seu compte d'Instagram, l'autor de cançons com Bailando por ahí o Ella no sigue modas ha fet un pintoresc al·legat en favor de l'empatia per resoldre els conflictes armats."Jo abraçaria fort a Putin i li diria t'estimo a cau d'orella", comença el text de l'artista, que considera que l'actuació del president rus no és més que el producte d'un buit d'amor. En aquest sentit, si Magán l'abracés, a parer seu, "l'odi" serà "reemplaçat per amor". "Potser això és del que manquen les persones que fan la guerra", especula.El polèmic missatge del cantant acaba amb un missatge de "Força Ucraïna" i també donant "ànim" als "russos i russes" que rebutgen "atacar i combatre" a Ucraïna. "Ànim humanitat, és temps de canviar", afirma per tancar el text.

