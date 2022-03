Dijous de mobilitzacions a tot Catalunya davant la crisi de preus al sector agrari

una legislació que faci possible un mercat amb preus justos , transparent i equitatiu per a la pagesia;

, transparent i equitatiu per a la pagesia; la modificació de la normativa fiscal , social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció; la modificació del Pla Estratègic de la PAC a l’Estat espanyol;

, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció; la modificació del Pla Estratègic de la PAC a l’Estat espanyol; la defensa de la preferència comunitària davant les importacions de països tercers;

davant les importacions de països tercers; una nova llei de caça i la compensació íntegra pels danys de la fauna salvatge;

i la compensació íntegra pels danys de la fauna salvatge; la preservació de l’espai agrari amb la redacció del pla territorial sectorial agrari;

amb la redacció del pla territorial sectorial agrari; la defensa de la ramaderia i el consum de carn com un valor nutritiu més de la dieta mediterrània;

com un valor nutritiu més de la dieta mediterrània; la simplificació burocràtica i combatre la bretxa digital; i una legislació per equiparar els serveis públics del món rural als de l’urbà.

Comarques gironines

Àrea Metropolitana

Catalunya Central

Plana de Lleida

Camp de Tarragona

Terres de l’Ebre

aquest, 3 de març, davant laal sector agrari i la inacció del governs. Davant l’empitjorament de les condicions de treball al camp, el sindicatLa mobilització, a base de concentracions i tractorades, s'estendrà per tot el país i afectarà diverses comarques, com podeu veure en aquest llistat:Tractorades10 h Concentració al polígon La Serra . Sortida per C-63 – N 141e- Gi 535 passant per Les Planes, Amer, Anglès, Bescanó, fins arribar a Girona.12h. Girona. Les cinc columnes Alt Empordà, Pla de l’Estany, Baix Empordà, Selva-Gironès i la Garrotxa arribaran a Girona. Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Plaça Pompeu Fabra, 1,10h. Concentració MAFESA, sortida en dirccio NII aturada a Orriols.11h. Concentració. Medinyà SNACK,9:45h pàrquing de ca la Canària (Restaurant l’Encís del Empordà) a Ullà. Sortida 10h en direcció a Medinyà per la C-31, seguiran per Ctra. GI- 634 i la GI- 633 i en direcció a la NII Medinyà.10:30 h Concentració a l’Hostal de Franciac.10:45 h Sortida pel vial de servei de la A2, seguir NIIa , crta. Barcelona fins Alvárez de Castro direcció Plaça Pompeu Fabra.11 h. Ripoll. C/ Joan Miro 2, polígon els pintors, sortida 11:30 direcció Ripoll centre per la Ctra. St. Joan, seguir per Ctra. de Ribes, C/ del Prat, C/ Macià Bonaplata fins alçada Oficina comarcal d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Carrer del Progrés, 42. Lectura del Manifest, 12.30 h.TractoradaVilafranca del Penedès.8.30 h. Concentració: Pàrquing de l’Hospital de Vilafranca. Itinerari: carretera d’Igualada- Rambla Nostra senyora- Avinguda Tarragona-fins la Pl. Àgora10h. Vilafranca del Penedès. Oficina comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural INCAVI. Plaça de l'Àgora, s/n (Polígon Industrial Domenys II) 08720 Vilafranca del PenedèsConcentracióVilassar de Mar. 12 h. Vilassar de Mar. Oficina comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Avinguda de Beniamino Farina, 135 (Edifici del Mercat de la Flor i la Planta Ornamental).Tractorada10.30 h. Vic. Trobada a l’aparcament del restaurant Can Pamplona. Tractors i a peu.10.45 h. Inici de la marxa a peu i tractors.Recorregut: Restaurant Can Pamplona –Carrer de l’Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals – Carrer de la Llotja – Patí recinte Firal El Sucre.11.00 h. Arribada a dins del patí del recinte firal El Sucre. Davant dels Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.Concentració.10 h. Lleida. Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Carrer del Camp de Mart, 35.Tractorada.12 h. La Seu d’Urgell. Concentració al Polígon Industrial La Seu. Sortida per arribar a les 12:30 h a la La Seu d’Urgell davant Oficina Comarcal del Dep. d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Pla. Joan Sansa, 12Tractorades12 h.Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Avinguda dels Països Catalans, 5-78.30 h.. Concentració. Unió de Pagesos a Reus (Av. Països Catalans, 25)9.30 h.. Concentració. El MorellGasolinera Petronor-Repsol. Carrer Pompeu Fabra10.00 h.. Concentració. Bascula Perafort. N-2408:30 h.. Concentració. Passeig President Tarradellas. Itinerari: c/ Rafel de Casanovas fins arribar a la rotonda de la Plaça del Cementiri c/ rafel e Casanovas c/Moll de l’ estació. c/ del tren fins arribar al Passeig de l’Estació fins a agafar la N-240.: TP- 7225 > T- 750 > N- 240. Plça Imperial Tàrraco, Rambla Nova, Balcó Mediterrani, Rambla Nova, Plaça de la Imperial Tàrraco, N-240Tractorada11 h. Concentració al pàrquing Soldebre, gasolinera al costat de la C-12.Itinerari: fins a Tortosa: Sortida: davant de Cooperativa Soldebre -> C-12 ->Av Catalunya ->C/ Hernan Cortés ->C/Cristòfol Colom ->Pont de l'Estat ->Av Generalitat ->C/ de la LLotja ->Rambla Felip Pedrell -> C/ Bisbe Aznar -> C/ Bonaire -> C/Montcada12 h.Serveis Territorials del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Plaça de Gerard Vergés, 1.

